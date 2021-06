L’aria che tira, Myrta Merlino saluta il suo pubblico “col cuore” ed è chiaro il riferimento a Barbara D’Urso …

0 SHARES Condividi Tweet

Venerdì 11 giugno Myrta Merlino ha condotto l’ultima puntata, per questa stagione, prima della pausa estiva del suo programma L’aria che tira e, in chiusura, ha salutato e ringraziato tante persone che le sono state vicine in questi lunghi e difficili mesi.

Myrta Merlino saluta il suo pubblico con il marchio di fabbrica di Barbara D’Urso

Myrta Merlino, in questa stagione, ha raccolto tanto successo e tanta soddisfazione perchè è stata al timone di un programma d’informazione e giornalistico che è piaciuto davvero tanto e ora è pronta a lasciare per la pausa estiva il programma alla conduzione di Francesco Magnani che per tutta l’estate continuerà al posto della Merlino mentre con lei l’appuntamento è a settembre.

La Merlino, nei saluti, ha detto che il suo programma è riuscito a dare voce alle “persone, quelle che nessuno ascolta”.

E poi ha voluto parlare di una signora, Elisabetta, spiegando che è “la prima persona che si è seduta tra il mio pubblico”.

E la Merlino ha spiegato: “Questa signora è il mio talismano, ha fatto con me tutte le puntate de L’aria che Tira dalla prima all’ultima. Quest’anno siamo state lontane ma io spero che l’anno prossimo venturo ci sarà anche lei”.

E poi ha ringraziato anche Barbara Foria che l’ha imitata dicendole: “Quest’anno abbiamo riso insieme, ci siamo anche arrabbiati. Io mi arrabbio spesso, lo dice pure la Foria. Grazie alla redazione, alla regia, alla produzione: fanno un lavoro ‘pazzesco’, come dice Barbara Foria“.

Myrta Merlino ringrazia “col cuore”

Infine, in chiusura ha salutato e ringraziato usando un’espressione che è decisamente di Barbara d’Urso, che, ogni volta che le sentiamo, in un qualunque contesto ci riporta a lei. Myrta Merlino ha salutato tutti “con il cuore”.

I telespettatori non hanno capito se quello della Merlino è stato uno sfottò visto che molti l’hanno definita ‘la Barbara D’Urso di La7′.

Ma la Merlino ha salutato tutti quelli che lavorano al programma citando tra gli altri anche “Il mio trucco bellissimo me lo copia pure Barbara Foria”.

La Merlino ha abituato i suoi telespettatori al suo stile decisamente pop come quando ha reso nota la sua chat con Giorgia Meloni quando la invitava nel suo programma o anche quando volle un po’ esagerare con

il professor Galli chiedendogli: “Mentre mastico mi conviene stare con la mascherina o senza?” e lui abbastanza seccato le aveva risposto: “Senta, a me questa sembra francamente abbastanza una pagliacciata“.