Ignazio Moser massacrato sui social e lui risponde durissimo

Si è conclusa soltanto da una settimana circa questa edizione 2021 dell’Isola dei Famosi con la vittoria di Awed. I protagonisti in realtà di questa edizione sono stati tanti ed uno di questi è stato sicuramente lui Ignazio Moser. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez è volato in Honduras soltanto dopo diverse settimane dall’inizio del programma, eppure è riuscito ad emergere ed a diventare uno dei protagonisti principali di questa edizione del reality.

Isola dei famosi, Ignazio Moser uno dei protagonisti di questa edizione

Durante la puntata finale, il ciclista ha ricevuto una sorpresa davvero speciale ovvero la visita della sua fidanzata che è volata in Honduras soltanto per fargli un regalo. I due poi hanno fatto ritorno insieme ed in compagnia anche degli altri naufraghi e non sono mancate le disavventure. Oltre ad aver perso i bagagli, Ignazio Moser una volta atterrato in Italia si è reso conto di aver perso il portafogli in aeroporto a Parigi. Insomma, un ritorno piuttosto burrascoso e molto stressante. Una volta però tornati a casa, Ignazio e Cecilia così come tutti gli altri naufraghi, stanno trascorrendo qualche giorno di quarantena in casa così come previsto dalle regole anti covid.

La quarantena di Cecilia e Ignazio, tra i ricordi e la nostalgia dell’Isola

I due piccioncini sono stati però particolarmente presenti sui social network e nello specifico su Instagram. Proprio Ignazio Moser attraverso alcune Instagram Stories, ha voluto raccontare alcuni aneddoti legati alla sua esperienza all’Isola dei famosi. Nelle scorse ore ha pubblicato un post molto lungo su Instagram, raccontando qualcosa ai suoi più fedeli fan. “Le mie due ancore di salvezza sull’isola, il coltello per le mie avventure tra scogli e boschi e la sacca trasformata in cuscino per affrontare le lunghe notti stellate”. Questo quanto raccontato da Ignazio con una vela di malinconia per tutte le giornate trascorse sull’isola. Sembra che Ignazio abbia legato con diversi naufraghi e come ad esempio Andrea Cerioli e Mattia Diamante. Proprio quest’ultimo ha commentato il post di Ignazio scrivendo “I nostri coltelli… ti sei dimenticato dei cocchi”.

Le critiche su Instagram e la risposta al veleno dell’ex naufrago

Da una parte Ignazio ha ricevuto tanti commenti positivi e tanti complimenti, ma ovviamente non sono mancate anche le critiche. Nello specifico un utente è andato giù piuttosto pesante facendo delle critiche al fidanzato di Cecilia Rodriguez che ha voluto sicuramente rispondere a tono. “Sembra che tu sia sbarcato sulla luna anziché in un’isola. Non eravate abbandonati a voi stessi, avevate medici, operatori e supporter. Finitela di fare gli eroi. Potevate andare in Africa a fare volontariato dove veramente esiste povertà e fame. Eravate stipendiati, allora zitti. Eroi non siete”. Questo quanto scritto dall’utente. La risposta di Ignazio non è tardata ad arrivare ed ha scritto infatti “Noi non siamo eroi di sicuro ma neanche tu lavori per Amnesty International. Ti ringrazio comunque, un po’ sull’Isola mi mancavano i frustrati tristi delle loro vite come te”.