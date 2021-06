Isola 2021, Isolde Kostner lancia una bomba sulla redazione: «Ho avuto l’impressione che volessero …»

0 SHARES Condividi Tweet

L’Isola dei famosi 2021 è finita e questa edizione non è andata benissimo.

In tanti hanno criticato sia la scelta dei concorrenti poco famosi a dispetto del nome della stessa trasmissione e fra questi anche il grandissimo giornalista Maurizio Costanzo che ha detto che se avesse voluto vedere uno sconosciuto fare un tuffo in mare bastava andare in spiaggia a Roma, sia per i modi, a volte un po’ duri, di Ilary Blasi sia con i naufraghi sia con l’inviato in Honduras Massimiliano Rosolino.

Isolde Kostner fa delle rivelazioni un po’ pesanti sulla redazione

Isolde Kostner è stata una delle concorrenti de L’Isola dei famosi che ha giocato benissimo tante prove vincendole con grinta ed entusiasmo. Isolde Kostner non ha mai amato le discussioni, infatti, ha sempre cercato di rimanere fuori ogni tipo di litigio e incomprensione ma, proprio a questo proposito, ha detto: “Ho avuto spesso l’impressione che la redazione avesse interesse a istigare o riportare in auge le discussioni che si erano smorzate facendo riascoltare i “confessionali” per dare slancio alla diretta. Sapevo che stavo partecipando a un gioco con regole precise che ho imparato abbastanza in fretta e questo faceva sì che la trasmissione non fosse mai noiosa”.

Isolde Kostner racconta la sua Isola

Isolde Kostner ha fatto una bellissima Isola e l’ha voluta raccontare rilasciando una lunga intervista a “Il Corriere del Veneto”: “Devo dire che i mesi sono volati. All’inizio le giornate erano lunghe, non facevo molto oltre a riposare. Invece, dopo che mi sono data una mossa 56 giorni sono trascorsi in un soffio: facevo legna nel bosco appena sveglia, andavo sugli scogli a raccogliere lumaconi e patelle. Ma la cosa più pesante era, da leader, dover fare le nomination. Questo mi ha resa più vulnerabile perché i compiti del leader ti rendono antipatica. Però mi piaceva avere un ruolo di primo piano nelle dinamiche di gioco”.

Poi ha parlato di Ignatio Moser e ha detto: “ Non credo che ad accomunarci sia stato il Trentino Alto-Adige, quanto essere stati entrambi atleti. Lui ha gareggiato come ciclista professionista fino a 24 anni e questo ci ha legato. Come sportivi, abbiamo carattere e forma mentis simile: ci siamo sintonizzati subito. Se fosse entrato all’inizio, avrebbe avuto grosse possibilità”.

E poi, ancora: “Ha grinta e lo ha dimostrato anche rifiutandosi di fare a Cecilia Rodriguez la proposta di matrimonio spinta dalla redazione. Pur avendo una fidanzata molto famosa, ha preferito tenerlo come momento privato e questo mi piace”.

Infine, ha detto: “Dovevamo sempre lavarci nelle ore più calde se volevamo asciugarci, i primi tempi avrei voluto un asciugamano”.