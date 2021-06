Antonella Clerici fa gli auguri a Paolo Bonolis per i suoi 60 anni e il web si commuove

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici è una delle conduttrici più importanti soprattutto di casa RAI e di lei abbiamo imparato ad apprezzare tante sue qualità in questi anni. La sua conduzione è stata sicuramente sempre molto ironica ed i suoi programmi molto amati. È stata la conduttrice storica di uno dei programmi più importanti di casa Rai ovvero La Prova del cuoco e sembra che sia riuscita a conquistare il cuore di milioni di Italiani che da quel momento la seguono sempre con tanto affetto.

Antonella Clerici, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno tra le più amate di sempre

Dopo qualche stagione di stop, per via di alcune scelte aziendali, Antonella Clerici da diversi mesi è tornata in tv con un nuovo programma intitolato E’ sempre mezzogiorno sempre a tema cucina e che di fatto ha sostituito La Prova del cuoco. Gli italiani però sono anche innamorati di un altro conduttore di grande successo, ovvero Paolo Bonolis, il quale è stato al timone di diversi programmi televisivi. In questi ultimi anni ha avuto un successo straordinario con Avanti un altro, dove ha lavorato al fianco di un altro grande artista quale Luca Laurenti. Quest’ultimo, come tutti sappiamo, da oltre 20 anni è la sua spalla destra ed i due hanno lavorato sempre insieme, in ogni programma condotto da Paolo.

Paolo Bonolis, il conduttore compie 60 anni

Proprio nella giornata di ieri, Paolo Bonolis ha compiuto 60 anni e pare che sono stati davvero in tantissimi a fare gli auguri al noto conduttore sui social network. Tantissimi i messaggi arrivati anche da parte dei suoi più accaniti fan, ma anche da parte di tanti colleghi. Non poteva di certo mancare il messaggio di Antonella Clerici, la quale ha utilizzato delle parole speciali per poter fare gli auguri al suo amico e collega.

Gli auguri speciali di Antonella al suo amico e collega

La conduttrice ha così postato sul suo profilo Instagram una fotografia relativa alla loro avventura portata avanti insieme sul palco dell’Ariston. A corredo di questa foto, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha voluto fare gli auguri al conduttore utilizzando delle parole molto speciali. Nello specifico, la Clerici ha scritto: “Auguri Paolo x i tuoi anta😀😀😀 qui eravamo giovani 🤪 Grazie x la tua ironia, quante risate e ricordi”. È stato sicuramente un messaggio che ha fatto molto piacere a Paolo Bonolis ed anche a tutti i follower che non hanno potuto non mettere un like.