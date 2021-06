Vita in Diretta, Luca Barbareschi: «Ho speso 900mila euro per l’università dei miei figli e ora …», gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Barbareschi è un attore e regista molto importante che ogni volta che esprime la propria opinione lo fa con la massima schiettezza e senza giri di parole.

Luca Barbareschi è molto amato e molto stimato sia tra i suoi colleghi che dalla gente comune che ama tantissimo, oltre la sua incredibile cultura, anche il suo modo di essere così vero.

Ultimamente sta andando spesse volte ospite da Alberto Matano a La vita in diretta e proprio in occasione dell’ultima ospitata, ha fatto una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Vediamo cosa è successo.

Luca Barbareschi dice di aver spese 900.000,00 ero per l’università dei figli

Luca Barbareschi, in occasione dell’ultima ospitata a La vita in diretta ha detto ad Alberto Matano: «Ho deciso che non lascerò nulla ai miei figli. Darò in eredità i miei averi a qualche fondazione che fa opere di bene. Perché? Ho dato loro un’istruzione fuori dal comune, nelle migliori università dal costo di 900mila euro in cinque anni. Per questo ho deciso di non lasciare loro niente, dopo gli studi devono cavarsela da soli».

E poi ha anche aggiunto: «Ho visto i figli dei miei amici essere viziati. Mia figlia, che è una designer, si è comprata casa da sola a trent’anni e ha una sua piccola azienda. Le dichiarazioni di Barilla? Incomprensibili in un paese in cui vige purtroppo ancora il clientelismo».

Luca Barbareschi, che ha 64 anni e cinque figli: Beatrice, Angelica, Eleonora, Maddalena e Francesco Saverio, ha le idee molto chiare sul fatto che i ragazzi devono costruirsi il loro futuro da soli dopo che, però, lui ha assolto al suo dovere di padre dando loro la migliore istruzione possibile.

Barbareschi ha avuto tre figli dalla prima moglie, Patrizia Facchini e gli altri due da Elena Monorchio, sua attuale compagna.

Luca Barbareschi prende posizione sulle dichiarazioni di Guido Barilla

Guido Barilla, recentemente ha detto chei ragazzi non dovrebbero accettare sussidi, ma devono trovare un lavoro stabile e darsi da fere senza ricevere aiuti.

Ma, a questo proposito Luca Barbareschi ha così commentato: “ Le dichiarazioni di Barilla? Incomprensibili in un paese in cui vige purtroppo ancora il clientelismo”.

Luca Barbareschi, recentemente, ha fatto delle affermazioni molto forti dopo che è stato accusato di essere protetto da Fratelli D’Italia : «Un’idiozia. Per la gente sono sempre protetto da qualcuno. Da chi sono protetto per fare il nuovo film di Woody Allen o la serie di Sky? Da chi sono protetto per aver fatto Olivetti, Io sono Mia, la fiction su Walter Chiari? Barbareschi è protetto da HaShem, da Dio. La maldicenza è il male peggiore. La politica è morta».

E poi, ancora: « E’ un paese che piange i morti e fotte i vivi, non c’è un corridoio della Rai senza la faccia di Fabrizio Frizzi, vogliamo parlare di come lo hanno trattato da vivo? Battiato lo hanno preso in giro per i testi, ora è un genio».