La Vita in Diretta, ospite Piera Maggio Alberto Matano le dice: «Vedo che ti sei …”, cala il silenzio in studio

0 SHARES Condividi Tweet

La vita in diretta è alle sue battute finali prima della pausa estiva che vedrà, comunque il programma continuare ma cambierà la conduzione, da Alberto Matano a Roberta Capua.

Anche il contenitore estivo piace sempre molto ed è tanto seguito e, se l’anno scorso con Marcello Masi e Andrea Delogu fu un successo strepitoso, quest’anno non vi è ragione di credere che anche Roberta Capua piacerà e convincerà. La conduttrice napoletana, ex Miss Italia ha condotto nel passato anche altri programmi riscuotendo sempre il favore del pubblico.

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone ospite a La Vita in Diretta

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, dopo aver diffidato la trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi che va in onda il venerdì sera su Retequattro per le esternazioni dell’ospite fisso, il giornalista Carmelo Abate che aveva, in qualche modo, criticato Piera Maggio, è andata ospite da Alberto Matano a La Vita in diretta.

Piera Maggio, che era in collegamento, ha raccontato con tanta dolcezza come era la sua bambina: «Denise era una bambina molto spiritosa, buffetta, le piaceva dialogare con gli adulti. Facevo dei discorsi completi con mia figlia, per l’età che aveva era molto matura. Era un amore, molto dolce. Se mi vedeva qualche sbucciatura sulla mano, era la prima che prendeva l’alcol e mi medicava. Si faceva amare da tutti, tutti le volevano un gran bene. Io un’idea. Chi ha rapito Denise è probabile che la conoscesse, sapeva del suo passato. La strada dove è stata rapita Denise non era una zona trafficata, chi veniva conosceva le famiglie che abitavano lì. Ci sono delle persone che sanno e che hanno sentito dire da seconde e terze persone. Non abbiamo alcun dubbio. Quelle stesse persone a distanza di anni ancora non hanno collaborato del tutto, parlate prima che sia troppo tardi».

E poi ha concluso così: «Queste persone sanno tutto».

E Alberto Matano, dopo averla ascoltata le ha detto: «Ho visto che ti sei commossa, immagino cosa significhi per due genitori assistere a tante segnalazioni e delusioni».

E Piera Maggio ha commentato: «Vogliamo verità e giustizia per Denise».

Alberto Matano sui social scrive un post che tutti commentano

Alberto Matano, che per tutta questa settimana continuerà a condurre La vita in diretta e che poi, venerdì 25 giugno saluterà il suo pubblico con un arrivederci a settembre, sui social ha scritto: “Estate! E l’attimo in cui realizzi che è l’ultimo lunedì prima della pausa… 🕺🏻🏄🏻‍♂️”.

E a questo post sono piovuti tantissimi messaggi dei suoi follower che lo seguono e lo amano.