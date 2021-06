Barbara D’Urso, ospite famosa pentita di aver fatto intervista nel suo salotto “Con lei ho fatto scelte sbagliate”

0 SHARES Condividi Tweet

Barbara D’Urso è una delle conduttrici di maggiore successo ed una delle più amate di sempre. Sembrerebbe che in questi ultimi giorni però la conduttrice sia finita al centro di una polemica. Per meglio dire sembra che una ex gieffina, abbia rilasciato delle dichiarazioni piuttosto importanti sulla nota conduttrice facendo anche delle ammissioni. Stiamo parlando di Jessica Mazzoli, ovvero l’ex compagna di Morgan la quale è stata più volte protagonista nel salotto di Barbara D’Urso e soltanto adesso ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

Jessica Mazzoli, l’ex compagna di Morgan si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Come abbiamo avuto modo di anticipare, Jessica Mazzoli è stata la compagna di Morgan. I due sembrerebbe che si siano conosciuti e di conseguenza innamorati diversi anni fa quando hanno preso parte ad X Factor. La loro storia d’amore sembra essere terminata in modo piuttosto burrascoso. Diversi anni fa Infatti l’ex compagna di Morgan all’interno proprio del programma condotto da Barbara D’Urso ha voluto raccontare cosa sia accaduto con il noto musicista. Sembrerebbe che proprio all’interno del programma, ma anche nel corso di altre interviste, l’ex compagna di Morgan abbia criticato duramente il suo ex compagno nonché padre di sua figlia.

“Ho fatto delle scelte sbagliate”, le dichiarazioni di Jessica

Adesso a distanza di alcuni anni, la Mazzoli ha preso parte ad un nuovo programma ovvero quello intitolato Mi casa es tu casa, condotto da Lorenzo Amatulli un programma che va in onda su teleregione Toscana. Sembrerebbe che nel corso della sua ospitata la donna abbia fatto delle confessioni ovvero sembra che Jessica si sia pentita di aver rilasciato delle dichiarazioni molto forti nel corso delle puntate di Pomeriggio Cinque e Domenica live. “Ho fatto delle scelte sbagliate. Tantissime interviste io le rinnego, soprattutto le prime da Barbara perché ero giovane, inconsapevole, incosciente, ingenua ed emotivamente presa dalla situazione di Morgan…”. Queste le dichiarazioni di Jessica Mazzoli la quale ha voluto anche parlare delle interviste rilasciate proprio nel salotto di Barbara D’Urso.

La Mazzoli contro Barbara D’Urso

A tal riguardo, sembrerebbe che Jessica avesse voluto dire come in realtà all’epoca non conoscesse bene il mondo della televisione e che non sapeva quale fosse il linguaggio migliore per poter sostenere questo tipo di interviste. “Non avevo una buona proprietà di linguaggio anche dopo un anno che ero chiusa in casa a causa di un uomo che fa quello che fa…”. Quest’ultima poi ha anche voluto comunicare a tutti quanti in che tipo di rapporti è al giorno d’oggi con Morgan, dicendo che praticamente sono inesistenti.