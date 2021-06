Grande Fratello Vip, Antonella Elia al veleno contro chi prenderà il suo posto, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai è ufficiale che in autunno ci sarà una nuova edizione de Il grande fratello vip con Alfonso Signorini alla conduzione e con due nuove opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

Da tempo Sonia Bruganelli stava strizzando l’occhio al Grande fratello vip ed era stata lei stessa a dire che il figlio Davide, grandissimo appassionato del programma, avrebbe voluto tantissimo entrare nella casa ma, poichè non ancora maggiorenne, per questa edizione non potrà. A quel punto, Alfonso Signorini ha avuto un’atra idea e ha chiamato un altro componente della famiglia, e cioè proprio la mamma Sonia che ha accettato di buon grado ma non come concorrente, bensì come opinionista. Anche Paolo Bonolis si è detto d’accordo con questa idea e, anche se ha sottolineato che non è il genere di programma che ama, ha comunque aggiunto che la moglie è pronta per fare una trasmissione del genere e che, partite di calcio permettendo, la seguirà.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli saranno le nuove opinioniste de Il grande fratello vip

Per la prossima edizione è ormai ufficiale che le nuove opinioniste saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Quando Roberto Alessi, giornalista e direttore di Novella 2000 ha saputo il nome delle nuove opinioniste, ha commentato così “E’ tornata di modo l’educazione” pensando a cosa invece accadde l’anno scorso tra Antonella Elia, opinionista del programma insieme a Pupo, e Samantha De Grenet. Infatti, la Elia attaccò con molta violenza verbale la De Grenet sul suo aspetto fisico dicendole di essere grassa.

Antonella Elia al veleno contro chi prenderà il suo posto

Antonella Elia ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardi Signoretti e in questa occasione ha commentato i nomi delle due opinioniste della prossima edizione de Il grande fratello vip e per una di loro, Adriana Volpe, non ha avuto affatto parole dolci, anzi tutt’altro. Antonella Elia ha detto: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”.

Per quanto, invece, riguarda i concorrenti che popoleranno la casa, i nomi non sono ancora ufficiali ma quelli più gettonati sono: Katia Ricciarelli, Sandra Milo, Mariano Catanzaro, Alex Gadea, Miriana Trevisan, la sorella di Tommaso Zorzi, Amedeo Goria, Manuel Bortuzzo e Pamela Prati.

Il Grande Fratello Vip 6 dovrebbe iniziare già nel mese di settembre e terminare ad inizio 2022.