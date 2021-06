Alessandro Cecchi Paone diretto su Anna Falchi a I Fatti Vostri, “con un cambio del genere …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’estate è ormai arrivata, i programmi sono tutti terminati o quasi e alcuni, come Vita in diretta hanno una versione estiva con conduttori diversi. Altri invece, vengono proprio chiusi in attesa della nuova stagione che inizia con il mese di settembre. Tante riconferme sia in Rai che in Mediaset ma anche qualche stravolgimento sopratutto quelli che erano nell’aria già da un po’. E’ il caso de I fatti vostri che perde lo storico conduttore, Giancarlo Magalli e arriva una fresca e raggiante Anna Falchi. Qualcuno è rimasto molto felice di questa novità qualcun’altro ha storto un po’ il naso come il caso di un lettore che ha scritto al bravissimo giornalista Alessandro Cecchi Paone a cui ha chiesto un parere. Vediamo la risposta di Alessandro Cecchi Paone.

Un lettore lamenta il cambio di conduzione a I fatti vostri

Alessandro Cecchi Paone ha una rubrica all’interno del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti dove chiacchiera con i suoi lettori che gli pongono domande su personaggi della tv o programmi televisivi. Quando si è saputo che Giancarlo Magalli non avrebbe più condotto I fatti vostri e al suo posto sarebbe arrivata Anna Falchi, un lettore ha scritto così: “Seguo I Fatti Vostri da un’eternità e adoro l’ironia di Magalli: per questo mi chiedo come si possa pensare di sostituire un conduttore come lui con una come Anna Falchi che, diciamocelo, non mi pare abbia mai brillato per fantasia”.

Il lettore poi continua: “Lei è una che ha impostato tutta la sua carriera sulla bellezza, facendo calendari e poco altro, e ora pretende di rientrare in tivù dalla porta principale, con un programma storico come questo. A me sembra un azzardo”.

Alessandro Cecchi Paone risponde al lettore

Alessandro Cecchi Paone, con la solita schiettezza che lo contraddistingue, ha risposto così al lettore che ha sollevato questo dubbio: “Le voci sulla sostituzione del bravo Giancarlo Magalli si rincorrono da tempo. Quelle sull’arrivo di Anna Falchi al suo posto si sono aggiunte di recente e, a quanto pare, sono confermate”.

E poi Cecchi Paone continua: “A me Anna Falchi piace e mi sta simpatica. Certo è che con un cambio della guardia del genere, l’autore Michele Guardì dovrà trasformare molte cose nello storico programma di Rai Due. Infatti, come sembra dalle indiscrezioni delle ultime settimane, si parla di una conduzione corale con la Falchi, Salvo Sottile e Umberto Broccoli. In questo quadro, mi sorge un dubbio: in Rai stanno per cambiare tutti i vertici e chissà che, anche su questo, non decideranno i nuovi dirigenti, in arrivo a cavallo dell’estate”.