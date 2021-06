Maurizio Costanzo lancia una bomba: “i programmi che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo, giornalista apprezzatissimo e conduttore di programmi sia televisivi che radiofonici, ci ha abituato alla sua schiettezza, onestà intellettuale e capacità di analizzare persone, personaggi e programmi con una lucidità davvero unica. Per questo cura una rubrica sul settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti dove parla con i suoi telespettatori che gli pongono domande sulle opinioni che lui ha su programmi televisivi o personaggi televisivo e lui non si tira mai indietro nel dire la sua e elogia o critica indistintamente tutti in base a quello che è veramente il suo pensiero.

Maurizio Costanzo commenta i programmi che vanno in onda l’estate e fa una critica molto puntuale

Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista a

il Tempo e in quell’occasione ha parlato della tv che va in onda l’estate e ha detto: “Con la scusa che ci sta il Covid questi programmi non si fanno più”.

E poi ha spiegato a quali programmi si riferisce: “mancano i programmi di una volta da località marine o montane, comunque avevano come tema di racconto l’estate”.

E poi, fra i vari programmi, indica Kilìmangiaro che è un programma che non si fa più e che a lui piaceva tanto.

Al posto di questi programmi, vanno in onda i film e lui a questo proposito dice: “rivedere alcuni film fa capire come talvolta il cinema italiano è stato importante, anche quando, attraverso i film di Pierino, ha sollevato l’industria cinematografica da una lunga crisi”.

Maurizio Costanzo e Simona Izzo sono stati a lungo fidanzati

Maurizio Costanzo e Simona Izzo hanno avuto una lunga storia d’amore e per Costanzo, la Izzo è stata la terza donna della sua vita.

Costanzo ricordandola, ha raccontato: “È stata molto divertente, è una donna straordinariamente intelligente. Molto gelosa, però. Non mi faceva dormire, adorava il dibattito sotto le lenzuola. Cercava la rissa notturna, una volta alle 3 le dissi: “Guarda Simona che domani vado dal notaio e ti accuso di omicidio colposo, se continui così io muoio…”

Tempo fa, Simona Izzo, ospite da Caterina Balivo a Vieni da me aveva raccontato di aver partecipato al Grande fratello vip per motivi economici e aveva detto: “Se non lavorassi non arriverei nemmeno a 1200 euro al mese, non riuscirei a fare nulla”.

Dopo queste dichiarazioni, Maurizio Costanzo, aveva commentato: “A volte si fanno polemiche inutili e la responsabilità è pure di chi dice certe cose. Fossi stato in Simona Izzo, conoscendo le dinamiche della tv, non avrei parlato della pensione”.