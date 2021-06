Al Bano fuori di sé: “Non è vero che ci sarà un unico erede perché quello che ha detto Jasmine …”

0 SHARES Condividi Tweet

Da qualche giorno non si parla altro che di Albano che avrebbe deciso di lasciare i suoi terreni e tutta la tenuta di Cellino San Marco con la produzione di vino, soltanto al figlio Bido, uno dei due figli avuti da Loredana Lecciso oltre Jasmine. Mentre, dal matrimonio con Romina Power sono nati Ylenia, Yari, Cristel, ora in attesa del suo terzo figlio come lo stesso Albano ha confermato svelando anche che si si tratta di una femminuccia e Romina Junior.

Ma queste voci sono arrivate anche all’orecchio del diretto interessato, Albano che l’anno prossimo compirà 80 anni e che ha prontamente smentito come spesso si trova a fare per voci che girano sui componenti della propria famiglia e su se stesso.

Vediamo cosa ha detto Albano per mettere un po’ di ordine in questa situazione.

Al Bano smentisce che l’unico erede sarà il figlio Bido

Albano, anche un po’ stanco di tutte le voci che girano sul suo conto e su quello della sua famiglia, ha deciso di dire come stanno esattamente le cose.

Albano ha chiarito che non ha alcuna intenzione di lasciare la tenuta di Cellino San Marco e tutta la produzione di vino unicamente al secondo figlio maschio, Bido e per chiarire il tutto ha parlato al Tgcom 24 dicendo: “Non ho mai pensato o detto una cosa del genere”. E poi ha spiegato che quello che, invece, ha detto Jasmine che avrebbe potuto fare intendere questo è stato completamente frainteso.

E poi ancora ha detto: “Non ho mai pensato né mai detto che darò tutta l’azienda a mio figlio Bido”.

L’intervista a Jasmine Carrisi

In effetti l’equivoco era sorto proprio dopo che Jasmine aveva rilasciato un’intervista al settimanale Diva e Donna in occasione della quale aveva detto: “Mio fratello Bido, che quest’anno finisce il liceo in Svizzera, vuole studiare per gestire la tenuta”.

E Albano su queste dichiarazioni ha detto:

“E’ una frase interpretata male ho suddiviso tutto in parti uguali. Sono già partito con un 10 per cento per tutti e col tempo sarà diviso tutto, ma proprio tutto, in parti uguali, È una fake news, la mia eredità verrà suddivisa in parti uguali ai miei figli “. E poi Albano ha anche voluto sorridere un po’ su questa situazione dicendo: “Il mio sonno eterno lo voglio vivere in pace”.