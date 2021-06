Sonia Bruganelli, il post che scrive mette i brividi “Se mi cerchi..”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli la conosciamo tutti per essere la moglie di Paolo Bonolis oltre che anche una sua collaboratrice ormai da diversi anni. La donna è infatti una nota manager, la quale ha fondato una società che si occupa di reclutare dei personaggi, anche per le trasmissioni del marito.

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis va in vacanza

Ed ancora, la donna in tutti questi anni è stata parecchio al centro del gossip per il fatto di essere molto presente sui social network dove in diverse occasioni, ha pubblicato dei post che in qualche modo danno fastidio ai suoi follower. In passato, ma accade ancora oggi, la nota moglie del conduttore romano Paolo Bonolis pare sia stata criticata per aver ostentato la sua ricchezza. Effettivamente in diverse occasioni la donna ha pubblicato dei post che hanno messo in evidenza il fatto che stia molto bene economicamente e che possa permettersi delle cose che non tutti possono.

In piscina, fisico mozzafiato e super abbronzata, il post che fa invidia

In queste ultime ore la Bruganelli è apparsa sul suo profilo Instagram in costume e soprattutto molto abbronzata, mentre si trovava a mollo all’interno di una piscina intenta a leggera. Per chi non lo sapesse, la lettura è stata da sempre una sua grande passione. Ovviamente dopo avere pubblicato questo post sembra che molti fan non siano rimasti soltanto a guardare ed abbiano commentato in modo anche piuttosto duro. “Se mi cerchi sai dove trovarmi… 😉#pic by @dudu973“. Queste le parole scritte da Sonia Bruganelli sotto all’ultimo post condiviso su Instagram. Si tratta di una foto molto particolare che sicuramente ha fatto scattare l’invidia di tanti suoi follower.

Piovono commenti e critiche sotto al post

In questo scatto infatti la Bruganelli si trova in piscina intenta a leggere un libro. Molti follower hanno lasciato un commento, alcuni piuttosto carini ma molti altri piuttosto duri e forti. Tra l’altro questo scatto mette in mostra il suo fisico piuttosto asciutto e soprattutto super abbronzato. Eppure non tutti la pensano così. “Belen dei poveri! Certe pose non te le puoi permettere”, questo quanto dichiarato da un utente. Un altro invece scrive “Ma si può leggere in quella posizione!” e poi un altro ancora “Ti odio forse xsempre”. Se da una parte in tanti si sono scagliati contro di lei, molti altri invece hanno voluto difenderla. “Prima offendono, e poi spariscono.. Leonesse da tastiera ..😂😂😂”, questo quanto scritto da un utente. Intanto però sembra che il post abbia raggiunto un numero impressionante di like.