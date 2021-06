Aka7even senza freni su Maria De Filippi “le sue parole …”

0 SHARES Condividi Tweet

L’edizione 2020/2021 di Amici di Maria De Filippi si è conclusa soltanto da poche settimane ma non si fa altro che continuare a parlare dei vari protagonisti di questa importante stagione televisiva del programma. Nello specifico, non si fa altro che parlare di San Giovanni, il noto cantante della scuola che oltre a trovare il grande successo, ha trovato anche l’amore fidanzandosi con la ballerina Giulia Stabile che poi è stata anche la vincitrice del programma. Ma si parla anche di Daddy e Tancredi, gli altri due cantanti della scuola di Amici e non ultimo di Aka7even.

Aka7even, grande successo con il suo singolo Loca

Quest’ultimo infatti è stato un cantante della Scuola di Amici in questa stagione 2020/2021 e pare che proprio in queste ultime settimane stia riscuotendo un successo straordinario con il suo singolo intitolato Loca. Grazie a questo brano, Aka7even ha infatti scalato i vertici delle più importanti classifiche musicali come quelle Fimi, iTunes e Spotify. Ovviamente il giovane cantante deve alla Scuola di Amici ed anche alla stessa Maria De Filippi il grande successo che ha ottenuto e che sta riscuotendo nel mondo della musica italiana.

La confessione su Maria De Filippi

Di questo lui ne è consapevole, tanto che nel corso di un’intervista rilasciata a Super guida TV sembra aver espresso delle parole molto belle nei confronti della conduttrice. “Le sono molto grato sì, è stata una sorta di mamma anche lei insieme alla Pettinelli. Quando ero giù di morale spesso salivo su per sfogarmi con lei. La sua parola mette di buon umore“. Questo nello specifico le parole dichiarate dalla giovane cantante, il quale non tutti forse sanno che un po’ di tempo fa, aveva provato ad entrare ad XFactor ma venne scartato proprio da Fedez nei confronti del quale dice di non portare assolutamente alcun rancore.

La confessione su Fedez e la proposta di collaborazione

Addirittura sembrerebbe che nelle scorse settimane, il giovane cantante emergente abbia contattato Fedez per chiedergli se in futuro vorrà collaborare con lui. Ecco le sue parole al riguardo. “Vero è stato lui a decretare la mia eliminazione. Non ho mai provato risentimento per l’eliminazione di Fedez. Spesso mi trovavo a parlare con mio padre di quel periodo lì, perché lui avrebbe tanto voluto che io entrassi ad X-Factor, ma io ero contento di essere uscito ai Bootcamp, perché ero ancora acerbo, e sono sicuro che se avessi proseguito il percorso a 16 anni, mi sarei bruciato dopo poco“. Poi nel corso dell’intervista ha raccontato di non provare, dunque alcun tipo di rancore nei confronti di Fedez e di averlo sempre ammirato come cantante ma anche come persona.