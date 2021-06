Giovanni Ciacci annuncia di lasciare la tv e viene massacrato da Tommaso Zorzi

0 SHARES Condividi Tweet

Si sta molto parlando, nelle ultime ore, di quanto dichiarato dal celebre costumista Giovanni Ciacci. L’uomo infatti avrebbe dichiarato di essere pronto a lasciare per sempre il mondo della televisione. Delle dichiarazioni che hanno suscitato la reazione di alcuni volti noti, come ad esempio quella dell’ultimo vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi e del blogger Davide Maggio i quali attraverso i propri profili social hanno ironizzato sulla questione. Ma esattamente, quali sono state le loro parole?

L’annuncio di Giovanni Ciacci

Giovanni Ciacci pronto a lasciare il mondo della televisione? Questo sarebbe nello specifico quanto emerso dalle parole espresse dal noto costumista nel corso di una recente intervista rilasciata durante l’ultima puntata di Ogni Mattina, programma di successo in onda su Tv8. “Oggi lascio la televisione. Mi sono rotto. È arrivato il momento dopo 10 anni. Ho dato tutto quello che dovevo dare. Da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter, non mi vedrete mai più in televisione”, queste le sue parole che hanno lasciato senza parole tutti, tranne Tommaso Zorzi e Davide Maggio i quali attraverso i loro profili social sono intervenuti per commentare e ironizzare.

La risposta ironica di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi, che pochi mesi fa ha trionfato come vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si è fatto conoscere per la sincerità con la quale è solito esternare i suoi pensieri. L’annuncio fatto da Giovanni Ciacci ha fatto davvero molto chiacchierare il popolo del web e tra questi lo stesso Tommaso il quale ha condiviso sui social una particolare immagine raffigurante una donna completamente vestita di nero. Fotografia alla quale ha aggiunto delle sarcastiche parole ovvero “Pensavo dopo questa notizia di uscire così”. E ancora, ha poi continuato affermando “Ti prego ripensaci, sei in tempo, fallo per noi, dai un ultimo annetto”. Ma non è finita qui, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha poi continuato “Ragazzi non è un’esercitazione. Ciacci molla la tv. Giuro, cioè Giovanni Ciacci se ne va, non lo vedremo più. Vi rendete conto? È un vero peccato che lasci la tv, sono vestito di nero oggi perché in effetti è un colpo basso”. Tommaso ha poi concluso il suo ironico post simulando una telefonata con il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ovvero Mario Draghi al quale avrebbe rivolto l’invito di intervenire e fare qualcosa.

Il post sui social di Davide Maggio

Anche il blogger Davide Maggio è intervenuto ironizzando sulle parole espresse da Giovanni Ciacci e, allo stesso tempo, lanciando una vera e propria bomba. Nello specifico queste le sue parole “Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP”.