Amadeus posta una foto e il commento della moglie fa esplodere il web

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus è un noto conduttore e lo è stato anche per due edizioni di fila del Festival di Sanremo. In questi ultimi giorni sembra che il noto conduttore di Casarano, abbia voluto parlare e raccontare a tutti i suoi più fedeli fan quelli che sono i suoi progetti per il futuro. Ma cosa ha dichiarato quindi Amadeus, il quale può certo dire che ha alle spalle una carriera davvero ricca di grandi successi.

Amadeus, grande successo per il noto showman

Il noto showman ha alle spalle sicuramente una carriera piuttosto importante, lunga circa 30 anni. Recentemente ha condotto due edizioni del Festival di Sanremo, ottenendo tra l’altro un successo straordinario. Soprattutto l’edizione di quest’anno è stata molto particolare per via della pandemia da coronavirus. Ad ogni modo, il noto showman insieme a Fiorello sono riusciti a mettere su uno spettacolo davvero straordinario nonostante le tante difficoltà ed i limiti imposti dalla situazione.

Il fan numero uno dei Maneskin

Ha tanto supportato i Maneskin durante l’Eurovision song contest che come tutti sappiamo poi hanno vinto questa manifestazione canora di grande importanza. Si può dire che Amadeus sia stato il fan numero uno di questo gruppo che ha riscosso un successo davvero straordinario nel nostro paese ed anche a livello europeo. L’abbiamo visto però anche impegnato nel programma I soliti ignoti che è andato in onda fino a qualche settimana fa. Per lui è arrivato però l’ora del meritato relax e finalmente si sta godendo qualche giorno di vacanza insieme alla moglie sul lago Maggiore. Nei giorni scorsi sembra che però sia stato anche a Milano, dove tra l’altro vive. Il noto showman è stato avvistato tra le vie del Capoluogo Lombardo insieme al figlio José Alberto e alla Civitillo.

Amadeus disperato per la mancanza di Fiorello, la maglietta diverte i fan

È stata proprio quest’ultima nelle scorse ore a fotografare il marito, che si stava godendo qualche momento di meritato relax sotto al sole ed ha pubblicato questo scatto direttamente su Instagram. Sembra che i follower abbiano tanto apprezzato lo scatto ed abbiano posto particolare attenzione alla maglia indossata da Amadeus. Su questa ci sarebbe il volto di Rosario Fiorello e la scritta Wanted. Nella didascalia della foto si legge: “Ho capito che… mio marito sente la mancanza del suo amico Ciuriiiii”. Questa foto e di conseguenza le parole della Civitillo hanno fatto tanto sorridere i follower, ma hanno fatto anche ben capire quanto sia grande l’affetto ed il legame che lega Amadeus al noto showman di tutti i tempi.