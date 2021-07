Barbara D’Urso le tolgono due programmi e lei risponde sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Questo non è certo un buon periodo per Barbara D’Urso che, da condurre nell’ultimo periodo tre programmi, Pomeriggio 5 Domenica Live e Live non è la D’Urso, ha saputo ufficialmente che, dal prossimo autunno si troverà a condurre solo uno, Pomeriggio 5 perché Piersilvio Berlusconi ha deciso che gli altri due programmi non sono più in linea con ciò che chiede il pubblico.

Certamente Barbara D’Urso, sempre positiva e serena, non l’avrà presa bene ma ora si sta godendo le vacanze e non smette di pubblicare foto che la stanno mettendo al centro di attacchi da parte di chi l’ha sempre massacrata.

Le parole di Piersilvio Berlusconi su Barbara D’Urso

Piersilvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposto della decisione di non confermare per Barbara D’Urso tre programmi e ha detto: “Ha fatto un lavoro grandissimo. Nei mesi di lockdown e durante l’emergenza sanitaria ho apprezzato il lavoro fatto da Barbara davvero, davvero tanto”.

E poi ha aggiunto:“Rimane nella nostra squadra, continua a fare “Pomeriggio Cinque”.

E poi, ancora: “La domenica, quel tipo di programma a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip, non ha più grande senso nell’epoca post Covid. Abbiamo cambiato strada”.

E poi ha concluso così: “Ci tengo a dire, perché voglio che sia chiarissima la mia e la nostra posizione su Barbara D’Urso, che è una risorsa Mediaset. Al di là di Pomeriggio Cinque, appena ci sarà un progetto che piace a noi e piace a lei, è certo che torni a fare un prime time di intrattenimento su Canale 5″.

Barbara D’Urso pare l’abbia presa benissimo tanto che sui suoi profili social ha postato le frasi con cui Piersilvio Berlusconi l’ha tanto elogiata.

Barbara D’Urso massacrata sul web “Ti sei messa a fare le televendite?

Barbara D’Urso in questi giorni sta postando tantissime foto di lei in vacanza con tanti outfit diversi tanto che il popolo del web, che l’attacca sempre, ha commentato così, ancora una volta massacrandola “Ma ti sei messa a fare le televendite?”

Infatti, tra le tante foto postate ne ha messa una corredandola della seguente didascalia: “Che poi va bene così, con una bionda alla spina e una al banco con una voglia incontenibile di ballare”. E poi ha messo in bella evidenza le scarpe che indossava, le

Nike Air Jordan 4 retro, in versione Per Off White, che hanno un costo che si aggira sui 1000 dollari.