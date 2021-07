Manu Rios in vacanza in Italia cita “Mille”, la risposta di Fedez entusiasma il web

0 SHARES Condividi Tweet

È uno degli attori più emergenti dell’ultimo periodo e la sua massima popolarità è stata raggiunta grazie al ruolo che ha ottenuto nella quarta stagione di Elite. Stiamo parlando di Manu Rios, ovvero un noto attore spagnolo il quale proprio in questi giorni è stato nel nostro paese per trascorrere qualche giorno di vacanza e di relax. Nello specifico, sembra che l’attore sia stato a Bologna nei giorni scorsi e pare che abbia trascorso anche qualche giorno a Venezia.

Manu Rios, l’attore spagnolo in vacanza in Italia

A documentare la sua vacanza nella bellissima città Veneta è stato proprio lui, il quale sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in gondola. È stato a quel punto che Manu Rios avrebbe citato un breve tratto della nuova canzone di Orietta Berti e di Fedez e Achille Lauro, ovvero quella intitolata Mille.

L’attore cita la canzone Mille e scatena la reazione di Fedez

Nello specifico l’attore spagnolo avrebbe scritto “Labbra rosse Coca Cola“. Tanti i commenti giunti sotto questo post e ovviamente non è mancato quello di Fedez, il quale piuttosto divertito sembra abbia scritto “Dimmi un segreto all’orecchio stasera”. A quel punto pare che Fedez abbia in qualche modo improvvisato una versione spagnola della canzone Mille e il risultato è stato davvero esilarante ed ha da tanto divertito il popolo del web. “Io dopo che Manu ha scritto ‘labbra rosse Coca Cola’. Sono pronto per diventare il Justin Bieber spagnolo. Adesso canto ‘Cuando es§%$ada te stavo esperando. Con dos ojos, stelle te stavan oreando, ando reando’. Ok, la mia carriera spagnola è partita veramente male. Hola amigos, un saluto a tutti gli amici spagnoli”. Queste le parole di Fedez che ovviamente hanno subito trovato grande approvazione da parte di tutti i suoi più fedeli follower.

Manu Rios svela il suo orientamento sessuale

Da un po’ di tempo a questa parte in molti si sono chiesti se effettivamente Manu Rios fosse gay o se abbia avuto relazioni a 3 o 4. Adesso a parlare è stato proprio lui, cercando di mettere fine a queste dicerie. “A me non è capitato. Quindi non potrei dare consigli al mio personaggio perché per adesso non ho avuto questo tipo di relazione. […] Sono felice che nella serie sia stato trattato questo tema. Così come sono contento della visibilità per l’amore a 360 gradi. La comunità LGBT ha diritto ad avere più spazio”.