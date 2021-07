Morgan una furia sui social, mi è arrivata la notizia che …

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Marco Castoldi, in arte Morgan per essere un noto artista italiano. In tutti questi anni sembra che si sia fatto conoscere non soltanto per le sue qualità artistiche e per il suo grande talento, ma anche per le sue vicende personali. Ha avuto infatti diversi problemi sia con la prima compagna ovvero Asia Argento, che con la seconda ovvero Jessica e Angela Schiatti. È stato anche protagonista di diverse puntate del programma condotto da Barbara D’Urso, sia Domenica live che Live non è la d’Urso Dove pare abbia avuto anche dei faccia a faccia con entrambe le sue ex compagne.

Morgan, i guai con le sue ex compagne

Sostanzialmente entrambe lo hanno sempre accusato di non aver mai versato un euro per il mantenimento delle figlie oltre che lamentare la sua totale assenza. Adesso a distanza di un po’ di tempo dall’ultima volta in cui Morgan ha parlato pubblicamente di queste vicende personali, pare che il cantante abbia voluto dire la sua. Morgan, il quale dovrebbe essere ormai ufficialmente il nuovo concorrente dell’ edizione 2021 di Ballando con le stelle, nelle scorse ore pare abbia scritto un post lungo ed anche abbastanza critico.

Il post critico di Morgan

“Da una parte Angelica affonda la sua tortura con un altro atto squallido e ricattatorio. Dall’altro mi arriva la notizia fresca che non potrò avere un euro da nessuno dei concerti che avrei dovuto fare quest’estate. Tutto pignorato alla fonte. Grazie Jessica! Ora capiamo bene se è più utile che io faccia la rivoluzione o se vincono definitivamente le bestie di satana!“. Queste le parole di scritte da Morgan, il messaggio che è apparso davvero piuttosto strano ma non poi così tanto, visto che l’artista ci ha da sempre abituati a questi suoi colpi di testa.

La vicenda che vede coinvolta la sua ex Angela Schiatti

Morgan attraverso questo suo post molto critico, ha voluto scagliarsi inizialmente contro la sua ex Angela Schiatti. Per chi non lo sapesse, quest’ultima avrebbe accusato Morgan di stalking e anche di diffamazione oltre che di molestie telefoniche. Secondo la versione data da Morgan, la donna avrebbe smesso di parlargli da circa un anno esattamente dallo scorso mese di maggio 2020 quando ha bloccato la chat blu dell’artista. Questo tra l’altro era rimasto l’ultimo mezzo a loro disposizione per poter parlare. Morgan sostiene che nelle chat è possibile assistere al sostanziale cambiamento di Angela, che ha lasciato il cantante davvero senza parole. Infine, nel post Morgan sembra faccia un ringraziamento e questa volta pare che sia rivolto ad un’altra sua ex, ovvero Jessica Mazzoli. Non si sa con certezza se l’artista si riferisse all’assegno di mantenimento per la piccola Lara.