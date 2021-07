Maurizio Costanzo diretto su Roberta Capua e Gianluca Semprini “Questa coppia, dopo una lunga assenza …

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Capua e Gianluca Semprini sono al timone di questa edizione de Estate in diretta e, anche se sono solo all’inizio di questa nuova avventura, sembrano piacere molto e convincere il pubblico che, dopo l’edizione scorsa entusiasmante, condotta dalla affiatatissima e simpaticissima coppia formata da Andrea Delogu e Marcello Masi, si aspettava un’edizione all’altezza e non sembra affatto delusa.

Prima dello scorso weekend, vista la finale degli europei, la Capua e Semprini avevano annunciato emozionati che: “C’è una novità che riguarda anche noi. La grande attesa della finale degli europei la vivremo insieme domenica. Siamo coinvolti in un segmento del pomeriggio di Rai1”.

E poi avevano anche aggiunto: “Domenica pomeriggio dalle 18 in poi, fino alle 19.15 circa, saremo insieme a voi”.

Roberta Capua e Gianluca Semprini piacciono molto

Sul settimanale DiPiùTV della scora settimana, il giornalista e autore televisivo Giancarlo De Andreis nella sua rubrica ‘La TV vista da internet’ ha parlato di Estate in diretta che per questa edizione è condotta da Gianluca Semprini e Roberta Capua e ha dichiarato: “E’ stato molto apprezzato dal pubblico il fatto che la Rai non abbia scelto di mandare in onda repliche ma di intrattenere i telespettatori con programmi nuovi durante l’estate”.

E poi: “Da qualche anno Rai1 non va in vacanza d’estate. E quest’anno, oltre alla scorpacciata di gol e di commenti con ascolti record per le partite degli Europei di calcio, sono cominciati diversi nuovi programmi”.

Maurizio Costanzo parla della coppia formata da Roberta Capua Gianluca Semprini

Maurizio Costanzo a Il Tempo ha dichiarato, sulla coppia che dal 28 giugno sta conducendo Estate in diretta al posto di La vita in diretta condotta da Alberto Matano, Roberta Capua e Gianluca Semprini e di loro ha detto: “Fa piacere ritrovare questa coppia”.

E poi: “Non mi dispiace questa coppia apparentemente diversa ma in realtà abbastanza simile e mi fa piacere ritrovare dopo una lunga assenza sia Semprini che la Capua davanti alle telecamere”.

E poi Maurizio Costanzo ha parlato anche di Dedicato, programma condotto da Serena Autieri la mattina su Rai1: “Dedicato è condotto a mio parere bene con la leggerezza tipica dell’estate, da Serena Autieri. Lei è brava anche a cantare e i suoi spazi musicali alleggeriscono il talk”. E poi, ancora ha aggiunto: “Sono felice che con lei ci sia anche Gigi Marzullo”.