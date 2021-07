Albano, Jasmine Carrisi pubblica una foto e mamma Loredana Lecciso …

0 SHARES Condividi Tweet

Jasmine Carrisi è la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Quest’ultima sembra che negli ultimi anni sia stata particolarmente incline al mondo dello spettacolo. Nello specifico, lo scorso anno ha debuttato nel mondo della musica con un brano intitolato Ego che ha avuto un discreto successo. Nella stagione 2020/2021 è invece approdata ad un programma condotto da Antonella Clerici ovvero intitolato The Voice senior. In questo programma è stata giudice insieme al padre Albano.

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano sempre più social e popolare

La giovane Carrisi è particolarmente attiva sui vari social network e nello specifico su Instagram dove in questi anni però è stata anche duramente attaccata e criticata. Proprio su Instagram nelle scorse ore Jasmine ha pubblicato una fotografia che la ritrae nella sua massima bellezza. La ventenne proprio nelle scorse ore, dunque sembra aver pubblicato questa foto che di certo non è passata inosservata ai suoi follower che hanno commentato ovviamente positivamente con tanto di emoticon.

Mamma Loredana commenta una foto della figlia su Instagram

Una tra tutte a commentare è stata proprio la sua mamma, ovvero Loredana Lecciso. Sembra che quest’ultima abbia semplicemente messo dei cuoricini sotto alla foto della figlia. Non è passato inosservato anche il messaggio piuttosto commovente postato da Veronica Satti che per chi non lo sapesse è la figlia di Bobby Solo. “Ti sto vedendo crescere sempre più bella sempre più donna. Ti voglio bene tesorino”. Queste le parole scritte da Veronica, facendo ben capire quanto effettivamente sia grande il loro affetto. Non sono mancati però i commenti lasciati da alcuni follower di Jasmine. Ad esempio, una certa Antonella avrebbe scritto “Sei speciale Jasmine, vola alto perché hai tutti i presupposti“. Come abbiamo già avuto modo di anticipare, in questi anni Jasmine è riuscita a catturare l’attenzione degli italiani, non soltanto attraverso i social network, ma anche in queste esperienze fatte in televisione.

“Stikide”, nuovo singolo per Jasmine, oltre 100 mila visualizzazioni su Youtube

Proprio in queste ultime settimane sembra che abbia deciso di riprovarci ed ha pubblicato un nuovo singolo questa volta intitolato Stikide, insieme a Dany K. Il videoclip sembra che nel giro di pochi giorni abbia già raggiunto un ottimo traguardo, ovvero oltre 100 mila visualizzazioni su Youtube. In realtà anche lo scorso 22 maggio Jasmine aveva pubblicato un brano intitolato Calamite-Un tuffo nel cuore, che ha raggiunto oltre 350 mila visualizzazioni nel giro di poche settimane.