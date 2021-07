Raoul Bova, sui social compare un post e il web applaude

0 SHARES Condividi Tweet

Raoul Bova è sicuramente uno degli attori più amati di sempre. Non c’è assolutamente bisogno di alcuna presentazione per lui, visto che da molti anni ormai è uno degli attori più importanti della cinematografia italiana. In questi anni è stato anche particolarmente sotto i riflettori per la sua vita sentimentale piuttosto turbolenta.

Raoul Bova, la sua vita privata piuttosto travagliata

Ricordiamo infatti che era sposato con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto due figli ovvero Alessandro e Francesco. I due sono stati sposati per ben 13 anni e poi improvvisamente la loro storia è finita e Raul è apparso subito dopo insieme ad un’altra donna che è la sua attuale compagna, ovvero l’attrice e modella spagnola Rocio Munoz Morales. Da quest’ultima Raul ha avuto altri due figlie ovvero Luna e Alma. Raoul Bova è comunque molto attivo sui social Network anche in quest’ultimo periodo in cui è stato tra l’altro molto impegnato con il lavoro. È stato protagonista di una fiction che è andata in onda nelle scorse settimane su Canale 5 e da qualche giorno è stato ufficializzato il fatto che prenderà il posto di Terence Hill a Don Matteo, vestendo i panni delle moto prete.

L’attore sui social con la piccola di casa

Ad ogni modo, come già abbiamo avuto modo di anticipare, in queste ore Raul è stato particolarmente attivo sui social network dove è molto seguito dai suoi più affezionati follower. Sembra aver quindi pubblicato una fotografia che lo ritrae insieme alla sua piccolina di casa, ovvero alla figlia Alma che oggi ha 3 anni. “Cosa hai fatto papà ?😂❤️❤️❤️” , questo quanto detto dalla piccolina al suo papà, in un post che è apparso sul profilo Instagram del noto attore.

Raoul pubblica un video dove la figlia Alma lo sgrida, piovono commenti

L’attore avrebbe anche pubblicato una fotografia dove appare seduto ad un tavolino con al suo fianco proprio la sua piccolina che sembra lo abbia sgridato per delle ragioni che non sappiamo. Inevitabilmente il comportamento della piccolina è stato molto apprezzato dai vari follower che non hanno perso l’occasione per commentare e farle dei complimenti anche per la sua bellezza. “La piccola è la copia della mamma😍❤️”, ha scritto un utente. Ed ancora “Scusa ma ti voglio sgridare 😂😂😂”, “Ma dai che belli ! Tira le orecchie in anticipo per il compleanno del super papà 😍”.