Ilary Blasi senza freni “Voglio la libertà di dire a Francesco “me ne vado …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno una bellissima famiglia composta da loro due e dai tre figli che hanno fortemente voluto. Da ciò che ha sempre detto Francesco Totti e confermato da Ilary, l’ex capitano della Roma non si sarebbe voluto fermare a tre figli ma avrebbe continuato volentieri a sfornare bambini, invece è stata la moglie a mettere un freno anche se la stessa Ilary, alla soglia dei quarant’anni, non ha ancora escluso la possibilità di mettere in cantiere un quarto figlio.

Ilary Blasi svela il suo rapporto con il marito

Ilary Blasi ha rilasciato un’intervista al settimanale F. in occasione della quale ha raccontato come mai è sparita dalla tv per ben tre anni che sono stati gli anni successivi all’addio dolorosissimo di Totti al mondo del calcio.

Ilary Blasi ha raccontato: “Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri”.

E poi: “Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli“.

Ilary Blasi, che fino a quel momento aveva lavorato tantissimo con la conduzione de il Grande Fratello Vip, ha deciso di rimanere a casa accanto al marito anche se ha ben spiegato il suo punto di vista: “È una questione di libertà, anche di poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo”.

Poi Ilary ha anche dichiarato: “Noi vita noiosa? Ci sottovalutate. Noi facciamo tutto, dal sacro al profano, altrimenti sai che noia. Certo, non possiamo andare in discoteca a Roma, ma facciamo feste in casa con gli amici, balliamo, ci divertiamo”.

Le rivelazioni di Osvaldo, l’attaccante ex Roma

Osvaldo, l’attaccante ex Roma è molto amico di Francesco, e ha raccontato: “Totti? Gli dicevo che secondo me era cornuto. Non poteva essere: aveva una bella faccia, non voglio dar dettagli ma era ben dotato nelle parti intime, era il miglior calciatore con cui io abbia mai giocato… Aveva solo pregi, non aveva neanche l’alito cattivo, per dire. E sua moglie… Qualcosa di brutto avrà pur dovuto avere. Ma in realtà non aveva neanche le corna”.