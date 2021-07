Sonia Bruganelli una furia contro gli haters: “Sono loro che …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli in queste ore sta tenendo banco sui giornali di gossip in attesa della attesissima sua partecipazione alla prossima edizione del Grande fratello vip nel ruolo di opinionista accanto ad Adriana Volpe. L’anno scorso i due opinionisti furono Antonella Elia e Pupo ma le esternazioni della Elia contro Samantha De Grenet, concorrente della casa, non sono affatto piaciute al pubblico che l’ha molto criticata tanto che, quando si è saputo con ufficialità i nomi delle opinionistedi quest’anno, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha dichiarato: “E’ tornata di modo l’educazione”.

Sonia Bruganelli contro gli haters

Sonia Bruganelli ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione della quale ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua partecipazione al Grande fratello vip e sugli haters che l’attaccano di continuo. Lei ha detto: “Nel reality alla fine esce sempre quello che sei. Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti, rappresenta quello che vorresti essere”.

E, sull’uso dei social che fa, ha dichiarato: “È una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare”.

Sull’accusa di ostentare troppo la vita lussuosa che conduce, ha dichiarato: “Io non ostento, vivo la mia vita”.

E poi, riferendosi agli haters: “In realtà sono loro che ci ricascano, io non ostento, vivo la mia vita … gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente”.

Sonia Bruganelli ha parlato della sua partecipazione al grande fratello vip come opinionista

Sonia Bruganelli ha dichiarato: il ruolo della “democristiana non mi si addice proprio … Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me”.

Invece, del marito Paolo Bonolis ha detto: “Lui non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo. In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè. Io invece gli riempio la casa di persone, intorno a lui c’è un vortice di attività. Qui al mare siamo in nove persone, è già un po’ come stare nella casa del Grande Fratello”.