Elisabetta Gregoraci fuori Fatima Trotta dentro, la reazione della Gregoraci

In queste settimane Elisabetta Gregoraci è tornata in televisione e nello specifico alla conduzione di un programma musicale molto amato dagli italiani. Stiamo parlando di Battiti Live, ovvero il noto programma che va in onda durante l’estate su Italia 1, dove i cantanti italiani e stranieri si esibiscono con le loro canzoni del momento. Elisabetta è stata quindi lontana dalla TV soltanto per pochi mesi, visto che fino a dicembre è stata all’interno della casa più spiata d’Italia, andando quindi in onda 24 ore su 24. Adesso per lei sembrerebbero esserci nuovi progetti lavorativi. Di cosa si tratta?

Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti live

In realtà si era parlato di un nuovo programma che le sarebbe stato affidato per la prossima stagione televisiva. Proprio in queste ore si è vociferato che la Gregoraci, sia stata sostituita e rimpiazzata. Ma cosa c’è di vero in questa notizia e soprattutto di che programma si parla? Elisabetta Gregoraci pare che fosse già stata nominata la nuova conduttrice di Honolulu, un programma che andrà in onda su Italia 1 la prossima stagione.

Nuovo programma per lei per la prossima stagione?

Se in un primo momento sembrava che la Gregoraci fosse ormai la conduttrice certa di questo nuovo programma, adesso circola una indiscrezione secondo cui sarebbe stata ufficializzata la conduzione di Fatima Trotta. Quest’ultima è conosciuta per essere la conduttrice di Made in Sud il programma che ha condotto insieme a Stefano De Martino e andato in onda su Rai 2. “La decisione di affidare Honolulu a Fatima Trotta, si mormora nei ‘condizionati’ corridoi di Cologno Monzese, pare non sia piaciuta molto ad Elisabetta Gregoraci che probabilmente avrebbe amato prendere il timone di questa nuova produzione televisiva”. Sarebbe stata questa nello specifico l’indiscrezione lanciata da TVBlog.

La Gregoraci rimpiazzata da Fatima Trotta?

Ovviamente ad oggi non c’è nulla di concreto, perché la produzione del programma e Mediaset non hanno ancora ufficializzato nulla sui loro canali principali, ma si tratterebbe quindi soltanto di una voce di corridoio. Una cosa però sembra essere certa ovvero il fatto che Fatima a ottobre inizierà un nuovo programma televisivo che potrebbe essere proprio questo intitolato Honolulu. Si tratterà di un programma comico al quale però prenderanno parte dei nuovi personaggi e quindi sarà sostanzialmente differente rispetto a quelli andati in onda in questi anni come Made in Sud o Colorado.