Albano e Romina, il figlio Yari su Naike Rivelli “lei è una donna libera ma io …”

0 SHARES Condividi Tweet

Yari Carrisi è il secondogenito di Albano e di Romina Power. Di lui sappiamo che ha seguito le orme del padre e della madre visto che è diventato un musicista di grande talento. È stato però in questi anni anche al centro del gossip, per una relazione piuttosto particolare e tormentata che ha avuto con la figlia di una nota attrice italiana ovvero Ornella Muti.

Yari Carrisi, la storia d’amore con Naike Rivelli

Ebbene sì, Yari Carrisi ha avuto una storia d’amore con Naike Rivelli e pare che dopo essersi amati tanto, i due poi hanno deciso di lasciarsi. Non si sa effettivamente per quale motivo poi alla fine i due abbiano deciso di seguire due strade diverse, ma a parlare di questa storia è stato proprio Yari un po’ di tempo fa. Il secondogenito di Albano e Romina qualche mese fa ha preso parte al programma Rivelo, condotto da Lorella Boccia. In questa occasione sembrerebbe che il noto musicista abbia parlato senza alcun tipo di freno della sua vita privata e anche della sua vita lavorativa. Ebbene, ad un certo punto però ha anche parlato della sua ex fidanzata e di conseguenza della loro storia d’amore.

A Rivelo da Lorella Boccia, il secondogenito di Albano si confessa

La conduttrice del programma avrebbe fatto delle domande piuttosto mirate al figlio di Al Bano chiedendogli come è stato il loro primo incontro. Il secondogenito del cantante di Cellino San Marco e di Romina Power ha raccontato di avere incontrato per la prima volta Naike durante la partecipazione al reality Pechino Express. Quella fu l’occasione in cui i due hanno avuto modo di conoscersi e di iniziare una storia d’amore. “Conosco lì Naike Rivelli e nasce una storia d’amore, lei è una donna molto libera“ ma non ha voluto svelare altri particolari. Ha solo aggiunto che però ad oggi i due non si sono mai più sentiti.

L’infanzia di Yari

Nel corso della chiacchierata però il figlio di Albano e Romina si darebbe anche lasciato andare a qualche dichiarazione più forte, parlando anche della loro intimità, senza però scendere nei dettagli o svelando scoop particolari. Inoltre, poi Yari avrebbe parlato anche della sua infanzia e di come ha vissuto il fatto che i suoi genitori fossero così tanto famosi e soprattutto sempre in giro per lavoro. “Ricordo che non mi piaceva affatto fare fotografie“, ha detto Carrisi, “andavo sempre vestito da matto. Mio padre mi diceva ‘vatti a cambiare’ e mia madre se la rideva, lei è una vera hippy“.