Don Matteo 13, Milena Miconi senza freni “Non nego di …”

Cresce ogni giorno sempre di più l’attesa per la messa in onda delle nuove puntate di Don Matteo 13, fiction di Rai 1 di grande successo con protagonista l’amatissimo Terence Hill nei panni del simpatico Don Matteo. La tredicesima edizione della fiction porterà anche diverse novità e una tra queste vede come protagonista Milena Miconi. Stiamo nello specifico parlando dell’attrice che ha prestato il suo volto alla moglie del Capitano Anceschi ovvero Laura Respighi. A parlarne è stata proprio l’attrice che ha anche rivelato di essere rimasta molto delusa. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?

Le novità in Don Matteo 13

Sono davvero tanti i telespettatori che da anni seguono con molta attenzione e passione la fiction di Rai 1 Don Matteo con protagonista Terence Hill. Grande attesa vi è adesso per la messa in onda delle puntate della nuova stagione della fiction ovvero la tredicesima che porterà con se diverse novità. Una tra queste è l’arrivo di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Una nuova figura che a partire dalla quinta puntata sostituirà proprio Don Matteo e quindi l’amatissimo Terence Hill. Altra novità riguarda il ritorno del Capitano Anceschi interpretato da Flavio Insinna. Al suo fianco però non vi sarà Laura Respighi ovvero la moglie interpretata da Milena Miconi presente in due stagioni di Don Matteo, la quarta e la quinta.

La delusione di Michela Miconi

Milena Miconi nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Vero ha svelato di aver scoperto per caso che il suo personaggio, ovvero Laura Respighi, non sarebbe tornato sul set al fianco del marito, il Capitano Anceschi. Una scoperta che l’ha lasciata davvero incredula provocando in lei anche parecchia delusione. L’attrice nel corso dell’intervista ha rivelato di aver effettuato tale scoperta tramite la figlia Sofia. La giovane ha infatti sostenuto il provino per poter interpretare la figlia del Capitano Anceschi e della moglie Laura Respighi e la sceneggiatura recitava queste parole “dopo la morte della mamma, inizia ad avere un rapporto conflittuale con il padre”. In questo modo la Miconi ha quindi scoperto che non sarebbe più tornata sul set di Don Matteo.

Le parole della attrice

“Non nego di essere rimasta molto delusa. Sono riconoscente al personaggio di Laura Respighi, mi ha dato tanto professionalmente”, queste le parole espresse da Milena Miconi. L’attrice ha inoltre precisato di non aver avuto l’occasione di parlare con la produzione per comprendere le ragioni legate alla scelta di far morire il personaggio da lei interpretato. A Flavio Insinna, che tornerà ad interpretare il Capitano Anceschi, ha invece inviato un messaggio per complimentarsi.