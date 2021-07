Zelig, Claudio Bisio annuncia il ritorno e dice “Checco Zalone … “

0 SHARES Condividi Tweet

Zelig è uno dei programmi più amati di Mediaset in grado di strappare un sorriso a grandi e bambini. I più fedeli sostenitori di tale programma saranno molto contenti di sapere che proprio il prossimo autunno andranno in onda delle nuove e speciali puntate. A condurre sarà l’amatissimo Claudio Bisio il quale ha svelato di tornare dopo 10 anni in una nuova versione. Ma, quali sono state le parole espresse dal presentatore?

Il ritorno di Claudio Bisio a Zelig

Sono trascorsi 10 anni da quando Claudio Bisio amatissimo conduttore televisivo ma anche attore, comico, doppiatore, cabarettista e umorista italiano si trovava sul palco di Zelig in veste di presentatore. Tutti hanno amato il modo in cui l’uomo ha condotto e tutti lo hanno apprezzato per la sua simpatia e spontaneità. Adesso Bisio è pronto a tornare sullo stesso palco dopo ben 10 anni ma questa volta per condurre una nuova versione di Zelig. “Sì è vero torno a Zelig dopo dieci anni in una versione nuova, tre puntate che andranno in onda su Mediaset in autunno”, queste le sue parole.

La rivelazione del presentatore

Claudio Bisio, intervistato durante il Filming Sardegna Festival, ha rivelato di non aver mai smesso di occuparsi di comicità e di aver frequentato anche diversi locali milanesi dove ha potuto conoscere una nuova generazione di comici. L’attore ha rivelato che per le nuove puntate di Zelig l’idea è quella di “coinvolgere tutti i comici che sono nati al suo interno, compreso lo stesso Checco Zalone” e ha poi continuato “Il ritorno di questo storico programma coinciderà anche con i 25 anni dalla prima puntata, che risale all’ottobre del 1996, e con i 35 anni dalla nascita del locale”.

Gli impegni lavorativi di Bisio

Il ritorno a Zelig non rappresenta l’unico impegno per Claudio Bisio il quale proprio nel corso della prossima stagione sarà presente anche in “Cops 2- Una banda di poliziotti”. Si tratta di un film ambientato in Puglia e la cui regia appartiene a Luca Miniero. E poi ancora prenderà parte anche ad un film di Paolo Costella dal titolo “Vicini di casa” a proposito del quale l’attore ha voluto precisare che si tratta di “una sorta di Carnage girato in un appartamento di Roma con nel cast Vittoria Puccini“. Nel corso dell’intervista non è poi potuto mancare un riferimento all’attuale situazione che l’Italia e il mondo intero si stanno trovando a dover affrontare ovvero il covid. E a proposito del Green Pass l’attore ha rivelato di essere assolutamente favorevole