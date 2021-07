Ignazio Moser senza freni su una ex naufraga “Se non fossi stato fidanzato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Ignazio Moser è stato uno dei grandi protagonisti di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è fatto volere molto bene dai suoi compagni d’avventura ma anche dal pubblico a casa, tanto da essere riuscito a conquistare la quarta posizione. Nelle scorse ore il ragazzo si è divertito a rispondere alle domande dei suoi follower su Instagram, anche a quelle più scomode. Moser ha infatti svelato con chi ci avrebbe provato, sull’isola, se fosse stato single.

La rivelazione di Ignazio Moser

Ignazio Moser è solito utilizzare con frequenza i social per rendere partecipi i follower della sua vita e della sua quotidianità. Nelle ultime ore si è molto divertito a rispondere alle domande dei fan su Instagram tramite il box delle domande e risposte. Tra le tante domande che gli sono state poste ecco che vi è stato anche chi ha chiesto con quale delle naufraghe presenti sull’isola ci avrebbe provato se non fosse stato fidanzato con la bellissima Cecilia Rodriguez. Se molti pensavano che Moser non avrebbe risposto a questa domanda ecco che si sbagliavano. Il ragazzo infatti senza alcun problema e con molta schiettezza ha rivelato che molto probabilmente, se fosse stato single, avrebbe provato a conquistare il cuore della simpaticissima Valentina Persia.

Le parole dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi

“Io non l’ho mai nascosto nemmeno a L’Isola dei Famosi…Valentina Persia sarebbe stata la mia prima scelta…”, queste le parole espresse da Ignazio Moser in risposta alla domanda di una fan. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi non si è fermato qui ma ha continuato il suo intervento esprimendo delle bellissime parole sulla Persia affermando che da quando è tornata in Italia dopo l’esperienza in Honduras è molto femminile ed ha una forma fisica davvero incredibile. “Devo dire che L’Isola le ha fatto davvero bene…La vedo in forma, complimenti…Sprizzi femminilità da ogni poro…”, con queste parole Moser ha concluso il suo intervento.

Gli effetti del vaccino

Proprio nelle scorse ore Ignazio Moser si è sottoposto alla seconda dose del vaccino e i follower preoccupati per la sua salute gli hanno quindi chiesto notizie. Moser ha risposto di stare bene ma di essere un poco preoccupato in quanto gli è stato detto che gli effetti collaterali potrebbero presentarsi anche il giorno dopo la somministrazione del vaccino. “Al momento sto molto bene, però dicono che gli eventuali effetti collaterali arrivano il giorno dopo…Speriamo di no…”, queste le sue parole.