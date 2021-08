Franco Di Mare una furia contro Fedez “La follia …”

0 SHARES Condividi Tweet

Franco Di Mare è il direttore di Rai 3 e sembra che in queste ore sia tornato a parlare e lo ha fatto pubblicamente. Il noto direttore sembra non aver assolutamente dimenticato quanto accaduto la scorsa stagione durante una delle puntate di Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer.

Franco di Mare, il direttore di Rai 3 torna a parlare di Mauro Corona e del battibecco con la Berlinguer

Ricorderete quando la conduttrice ha avuto un battibecco con Mauro Corona, il quale ad un certo punto sembrerebbe aver dato alla conduttrice della “gallina”. In quella occasione il noto direttore di Rai 3 ha preso una decisione che è stata piuttosto dura e che in qualche modo ha lasciato un po’ tutti senza parole. Franco Di Mare infatti si è detto che in quell’occasione avesse allontanato Mauro Corona ed effettivamente il noto scrittore non ha più preso parte al programma che tornerà tra l’altro il prossimo 7 settembre. Sembrerebbe che però nel corso di un’intervista rilasciata nel corso del tempo Di Mare abbia voluto mettere i puntini sulle i riguardo questa vicenda. Il direttore avrebbe precisato che non è stata una decisione presa da lui, ma sicuramente una scelta aziendale che lui stesso ha condiviso.

Il direttore si scaglia contro Fedez e le sue accuse sul palco del concerto del primo maggio

Ad ogni modo, nel corso dell’intervista il direttore di Rai3 ha voluto in qualche modo anche parlare della vicenda legata al noto cantante milanese Fedez. Si è trattato anche in questo caso di un episodio piuttosto spiacevole sul quale Franco Di Mare è voluto tornare a parlarne per cercare di fare maggiore chiarezza. Ricorderete quando sul palco del concerto del primo maggio, il famoso rapper sembra aver in qualche modo accusato la Rai di censura e da quel momento sarebbe nata una vera e propria polemica.

Le dichiarazioni di Franco di Mare

Proprio a tal riguardo, sembra che il direttore di Rai 3 abbia voluto dire la sua. “La storia del Primo maggio mi ha amareggiato. Al netto del fatto che il signor Federico Lucia ha manipolato una registrazione telefonica, mi ha lasciato interdetto la reazione delle forze politiche che hanno inseguito una manipolazione. Eravamo di fronte alla fake news che Rai 3 avrebbe censurato un cantante, una follia”. Queste le parole di Franco di Mare. Come reagirà Fedez?