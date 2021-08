Tale e quale show, Carlo Conti annuncia una grande sorpresa e lascia tutti a bocca aperta …

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti sembra essere ormai al lavoro da diverse settimane per organizzare la macchina operativa della nuova stagione di Tale e Quale Show. Il programma infatti, molto amato soprattutto tra i telespettatori italiani, sembra essere pronto a tornare e lo farà sicuramente in autunno con una nuova ed entusiasmante edizione. Proprio nei giorni scorsi è stato ufficializzato il cast di questa nuova edizione del programma e pare che sia stato anche annunciato in queste ore l’ultimo protagonista che è Simone Montedoro. Ad ogni modo, sono attese grandi novità per quanto riguarda la prossima stagione di Tale e Quale Show. Ma cosa dobbiamo aspettarci?

Tale e quale show 2022, ecco il nuovo cast al completo

Innanzitutto, come già abbiamo avuto modo di vedere sembra che proprio in questi giorni è stato ufficializzato il cast della nuova edizione del programma condotto da Carlo Conti e che andrà in onda ogni venerdì su Rai 1 in prima serata. Le selezioni sono durate un bel po’, ma alla fine il cast si è formato e ad annunciare i vari protagonisti è stato proprio lui il noto conduttore Fiorentino. Ebbene, sembrerebbe che il cast di questa edizione 2022 del programma sarà formato da Ciro Priello, Dennis Fantina, Pierpaolo Pretelli, Biagio Izzo, Francesco Alotta, Stefania Orlando, Deborah Johnson, Alba Parietti, gemelli Guidonia e Federica Nargi. Si tratta tutti di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e qualcuno ovviamente con qualche esperienza anche in ambito musicale. Tutti si cimenteranno quindi nelle varie esibizioni e concorreranno a vincere il programma.

Novità in giuria, arriva Cristiano Malgioglio

Ci sono però delle novità che saranno relative proprio alla giuria. Sembrerebbe infatti che non tutti i giudici di Tale e quale però siano stati confermati e a dare questa notizia è stato lo stesso Carlo Conti. Rimarranno sicuramente al loro posto Loretta Goggi e anche Giorgio Panariello. A lasciare invece la poltrona di giudice sarà Vincenzo Salemme il quale verrà sostituito da Cristiano Malgioglio. A confermare questa notizia sembra essere stato proprio lui, il noto paroliere siciliano. “Apprendo da Carlo Conti che sarò uno dei giurati di Tale e Quale Show! Happy! Grazie, ci divertiremo…”. Queste le parole scritte dal noto paroliere sul suo profilo Instagram condividendo, quindi questa notizia con tutti i suoi follower che sembra siano stati parecchio felici di questa grande novità.

Antonio Mezzancella torna nel programma come coach?

Ad ogni modo, Carlo Conti sembra aver anche annunciato un’altra novità che riguarda sempre la giuria. Si parlerebbe di una novità che sarà svelata il 15 settembre in occasione proprio della conferenza stampa di Tale e Quale Show. Secondo alcuni rumors del momento si parlerebbe di Antonio Mezzancella ovvero il vincitore della scorsa edizione del programma che potrebbe tornare, quindi questa volta come coach.