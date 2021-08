Simona Ventura sui social fa una dedica ad un uomo che non è il suo compagno “Non voglio restare mai più senza di lui” e il web resta a bocca aperta

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura è sicuramente una delle conduttrici più amate e più importanti della televisione italiana. La nota conduttrice si appresta a condurre un nuovo programma che andrà in onda proprio nei prossimi giorni. Ad ogni modo, proprio in queste ultime ore sembrerebbe che l’ex moglie di Stefano Bettarini sia rimasta particolarmente colpita da un incontro che ha fatto con un uomo. Ma di chi si tratta?

Simona Ventura, la conduttrice emozionata dopo aver incontrato un uomo

Pare che la nota conduttrice Simona Ventura in questi ultimi giorni abbia incontrato un noto giornalista e saggista italiano ovvero Peter Gomez. Ebbene sì, Simona si è lasciata intervistare dal noto giornalista e pare che nel corso di questa chiacchierata la nota conduttrice abbia voluto raccontare e parlare di sé e della sua vita privata e professionale. Ad ogni modo, subito dopo avere incontrato Peter Gomez, l’ex moglie di Stefano Bettarini, ha voluto immediatamente raccontare questa esperienza ai suoi follower e lo ha fatto attraverso Instagram raccontando anche quelle che sono state le sue sensazioni.

L’intervista con Peter Gomez, un’esperienza unica e indimenticabile per Simona

Sembrerebbe che per Simona questa non sia stata una semplice intervista, anche perché lei è ovviamente abituata a rilasciarne. Simona avrebbe quindi voluto raccontare a tutti i suoi follower di questa esperienza che sicuramente ricorderà per tutta la vita, così come ha dichiarato lei stessa. “Eccolo qui Peter Gomez Ci conosciamo da tanti anni ma ho sempre apprezzato aldilà della sua enorme bravura, la sua grande onestà intellettuale e la sua grandissima conoscenza e memoria!! Mai più senza grazie 1000!”. Queste le parole della conduttrice e presentatrice italiana. Inevitabilmente sotto al post sono arrivati tutta una serie di commenti positivi ed ovviamente non soltanto su Simona, ma anche sul saggista Peter Gomez. “Complimenti Simo…the best!” , questo nello specifico quanto scritto da un follower della nota conduttrice televisiva.

Citofonare Rai 2, il nuovo programma della Ventura e Paola Perego

Intanto, Simona Ventura si sta preparando ad una nuova stagione entusiasmante e sarà al timone di una nuova trasmissione intitolata Citofonare Rai 2. Questo andrà in onda a partire da settembre e semplicemente la domenica su Rai 2. Simona non sarà da sola, ma al suo fianco ci sarà Paola Perego e sarà la prima volta per le due conduttrici che saranno al timone di un programma l’una al fianco dell’altra.