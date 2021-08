Rocio diretta “quando hai un rapporto che crea dipendenza …”

0 SHARES Condividi Tweet

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono sicuramente una delle coppie più amate di sempre. Ne è passato di tempo da quando la loro storia d’amore è nata ed esattamente i due hanno festeggiato circa 10 anni d’amore. Almeno inizialmente, pare che la loro relazione non fosse stata vista di buon occhio ed entrambi pare siano stati parecchio criticati. Innanzitutto perché Raoul Bova era sposato e padre di figli e poi anche per la differenza di età piuttosto importante che c’è tra i due.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, il loro grande amore che dura da oltre 10 anni

Eppure Raoul e la sua compagna sono riusciti con il tempo a far capire a tutti quanto grande effettivamente fosse il loro amore. Questo è nato proprio sul set di un film ed è andato avanti nonostante comunque in molti fossero piuttosto scettici. I due sono diventati anche i genitori di due splendide bambine ovvero Luna e Alma. Di questo e di tanto altro ne ha parlato la stessa attrice, nel corso di una lunga intervista che ha rilasciato al settimanale F. Sembra che la nota attrice e ballerina spagnola, abbia comunque confessato quanto sia stato difficile almeno inizialmente dover essere al centro delle critiche e dei pregiudizi della gente.

La confessione di Rocio su una storia passata che lei stessa ha definito “tossica”

Rocio è passata anche a raccontare un qualcosa di molto intimo e privato che riguarda la sua vita passata, ovvero il fatto di avere avuto una storia che lei stessa ha definito tossica. “Avevo momenti in cui avevo meno controllo sull’emotività. Quelli in cui il malessere vinceva, dove tutto era buio e pensavo: ci sarà solo buio”. Questo quanto da lei raccontato. Sicuramente questa relazione ha cambiato Rosio e anche il suo modo di approcciarsi alla vita di tutti i giorni ed anche alle altre relazioni che ha avuto nel corso della sua vita. “Stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo per terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di grande dolore, di annientamento. Lui era una persona affascinante, un attore, con tanti pregi, ma con problematiche sue. Io avevo solo 19 anni. L’ho anche trovato a letto con un’altra. Lui ha detto che non era successo niente e gli ho creduto. A volte, quando non sei matura, hai rapporti che creano dipendenza“. Questo ancora il racconto della compagna di Roaul.

L’amore per Raoul

Adesso, l’attrice e compagna di vita di Roaul si definisce una donna felice e soprattutto tanto innamorata della sua dolce metà. Parlando proprio di Raoul Bova lo ha definito” l’uomo della sua vita” ed ha confessato di averlo capito nel tempo e di capirlo tutti i giorni che trascorre al suo fianco.