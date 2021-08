Paolo Bonolis sulla moto insieme ad un’altra donna e poi dice alla moglie “Non sai cosa …”

0 SHARES Condividi Tweet

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una coppia molto solida con, alle spalle, circa vent’anni di matrimonio e tre figli. La vita per loro non è stata sempre felicissima perchè con l’arrivo della primogenita Silvia si sono trovati ad affrontare una serie di problematiche legate alla salute della piccola che non sono state semplici né da affrontare né da accettare come ha dichiarato e ammesso la stessa Sonia Bruganelli in occasione di un’intervista rilasciata alla trasmissione Belve condotta da francesca Fagnani. La Bruganelli, sempre nella stessa intervista, ha anche aggiunto che all’inizio, nei primi mesi di vita della bambina ha abdicato al ruolo di mamma perché non riusciva ad accettare la realtà ma poi. grazie all’aiuto di sua madre e del marito Paolo Bonolis e, soprattutto, del secondo figlio, Davide si è alzata dal letto di dolore in cui si era rifugiata e ha deciso che era il caso di ricominciare a vivere.

Recentemente ha poi postato una foto di un momento di difficoltà della figlia, ormai maggiorenne, che scende dall’aereo privato e ha spiegato il motivo della scelta del mezzo privato piuttosto che di quello pubblico rivolgendosi agli haters che l’hanno sempre attaccata quando si è mostrata nel lusso dei suoi viaggi.

Paolo Bonolis va in moto con un’altra donna sotto gli occhi di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, che è sempre molto attiva sui social, ha postato un video che riprende de il marito e Laura Cremaschi mentre vanno via in moto da soli la sera. Mentre Laura Cremaschi sta salendo in moto, Sonia Bruganelli chiede al marito: “Ma le hai dato il casco dell’Inter?!” e Bonolis, sempre con la risposta pronta, le dice: “Ma non sai cosa le do adesso!“.

Le parole di Paolo Bonolis su Valentino Rossi

Valentino Rossi ieri ha annunciato la sua sofferta decisione, si ritirerà e da oggi, che ha 42 anni, non correrà più.

Paolo Bonolis ha voluto dire la sua su questa decisone de Il dottore e, in occasione di un’intervista rilasciata a Repubblica, ha detto: “Ventuno anni dopo dico che si ritira il più forte motociclista di sempre. O, meglio, il più forte con Giacomo Agostini. I paragoni tra epoche così lontane ci piacciono tanto ma in realtà hanno poco senso. Sapere però che su quel podio ci sono insieme due piloti italiani è bellissimo”.