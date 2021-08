Ballando con le stelle, Raimondo Todaro lascia e Samantha Togni dice che lui è …

0 SHARES Condividi Tweet

Ormai è ufficiale, ovvero Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle e sembra che abbia in mente nuovi progetti lavorativi. Ebbene sì, dopo tanti anni ha Milly Carlucci perde uno dei protagonisti principali del programma ovvero il ballerino Raimondo Todaro. Di questo e di tanto altro ne ha parlato proprio Samanta Togni, ovvero la nota conduttrice la quale ha rilasciato una intervista a Super guida TV. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima?

Samanta Togni, il suo passato da ballerina a Ballando con le stelle

Ebbene sì, Samanta Togni come tutti sappiamo, è stata una ballerina del programma condotto da Milly Carlucci ovvero Ballando con le stelle. La Togni esattamente è stata una ballerina professionista del programma dal 2005 al 2019. Ad un certo punto poi, pare abbia preso una decisione, ovvero quella di lasciare il programma e anche il ballo per continuare a lavorare in televisione, ma come conduttrice. Dopo aver trascorso però tantissimi anni nel cast di Ballando con le stelle, sicuramente è rimasta in buoni rapporti con tutti, compresa Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, Raimondo Todaro lascia il programma, le parole di Samanta

“E’ stato un percorso professionale bellissimo che ho amato con tutta me stessa e la danza rimarrà nel mio cuore. Magari continuerò ad allenarmi ma senza tornare in pista.” Queste le parole dichiarate dall’ex ballerina, parlando della sua esperienza a Ballando con le stelle. Proprio in questi giorni quindi, sembra che Samanta abbia voluto commentare l’annuncio di Raimondo Todaro, ovvero quello relativo al suo addio a Ballando con le stelle. “Non conosco le dinamiche precise. Quando ho letto il post che aveva pubblicato Raimondo gli ho fatto il mio in bocca al lupo. Sono scelte molto personali ma considerando che è un caro amico non posso che augurargli il meglio.” Queste le parole dichiarate dalla nota conduttrice ed ex ballerina che dopo aver trascorso tanti anni a Ballando con le stelle ha deciso di proseguire come conduttrice.

I programmi futuri dell’ex ballerina e oggi conduttrice

L’abbiamo visto infatti fino a poche settimane fa protagonista nel programma I Fatti Vostri. A partire dal prossimo autunno invece la vedremo al timone di un altro programma intitolato “Cook50“. “Vorrei continuare con la conduzione. Continuerò a seguire la pista da casa perché sono arrivata ad un’età in cui bisogna prendere coraggio e guardare in faccia la realtà.”. Queste ancora le parole dichiarate da Samanta che ha parlato del suo futuro professionale.