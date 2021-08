Carlo Conti senza freni su Vanessa Incontrada: “Mi ha dato un bacio e non me lo aspettavo, sono rimasto senza parole”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Conti sta scaldando i motori e, dopo le ultime decisione prese sul prossimo Tale e quale show, ora si sta preparando per le due puntate di Seat Music Awards che andranno in onda il 9 e 10 settembre in diretta dall’Arena di Verona.

Carlo Conti non presenterà da solo l’evento ma con lui sul palco a dividersi due magnifiche serate ci sarà la bravissima e bellissima Vanessa Incontrada. I due hanno già sperimentato la co conduzione e tutto è sempre filato liscio.

Carlo Conti rivela su Vanessa Incontrada: “Vanessa Incontrada mi sorprese tanto quando mi diede un bacino sulle labbra”

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono una coppia lavorativa molto ben assortita e affiatata che negli anni ha dimostrato di stare sul paco insieme molto bene. Carlo Conti, recentemente, ha rivelato sulla bellissima spagnola, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni “Mi diede un besito, un bacino sulle labbra: mi sorprese così tanto che diventai rosso, nonostante tutta la mia abbronzatura. Ma questo è il clima che riusciamo a creare insieme: allegro, scherzoso e d’improvvisazione”.

Al prossimo Seat Music in Awards che, come al solito, intende premiare gli artisti che hanno riscosso più successo durante l’anno lavorativo, i due si ritroveranno e sapranno creare sempre la stessa bellissima atmosfera.

Carlo Conti e le rivelazioni sulla sua famiglia

Carlo Conti e Vanessa Incontrada si ritrovano quest’anno sul palco e per loro questa è la decima edizione sempre insieme. Carlo Conti, che è sempre molto professionale, ha detto

: “La fase più importante è la preparazione della scaletta e ci stiamo già lavorando con gli autori. Ma con tutti questi fuoriclasse che avremo, correre questi 100 metri all’Arena sarà più facile di quanto si possa pensare: la forza degli artisti farà viaggiare le serate da sole”.

Tanti saranno gli artisti ad essere premiati e tra questi solo alcuni dei nomi sono: Ligabue, Baglioni, Zucchero, Il Volo, Fiorella Mannoia.

Per quanto riguarda, invece, i suoi affetti Carlo Conti ha rivelato: “Prima di salire sul palco guardo mia moglie e mio figlio dietro le quinte”. Alla moglie Francesca Vaccaro e al figlio MatteoCarlo Conti: “Gli faccio una gran sorriso prima di salire sul palco e Matteo mi fa ok con il pollice”.