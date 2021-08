Stefano De Martino, la dichiarazione di Belen una frecciata per lui “Io stavo …”

0 SHARES Condividi Tweet

Sappiamo tutti come è finita la storia tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti all’interno della scuola più ambita d’Italia, ovvero la scuola di Amici di Maria De Filippi. Lui era un ballerino professionista e lei ha preso parte a quella edizione del Talent, proprio come ballerina. Sembra che tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, nonostante comunque Stefano all’epoca fosse fidanzato con Emma Marrone. Ad ogni modo, la loro storia è stata piuttosto passionale ed è durata di circa 4 anni.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la loro bellissima storia d’amore

Stefano e Belen si sono sposati ed hanno avuto un figlio di nome Santiago. Poi la crisi e dopo un po’ di tempo fortunatamente è tornato il sereno tra di loro. Dopo essere stati divisi per un po’ di tempo, poi alla fine i due hanno deciso di riprovarci ed i fan della coppia pare fossero al settimo cielo. Sembrava che tra di loro le cose andassero bene, ma improvvisamente qualcosa è cambiato ed i due si sono nuovamente allontanati e questa volta sembra definitivamente. Lei adesso sta insieme ad Antonino Spinalbese dal quale proprio da alcune settimane ha avuto una bambina di nome Luna Marì.

L’ex ballerino dopo Belen, che ne è stato della sua vita privata?

Ma che fine ha fatto invece Stefano De Martino? Che ne è stata della sua vita dopo Belen? Nonostante gli siano state attribuite diverse storie d’amore, sembrerebbe che l’ex ballerino napoletano sia al momento single. Sicuramente l’ex ballerino di Amici è totalmente concentrato sulla sua carriera da conduttore e non da ballerino che pare abbia definitivamente lasciato. Stefano è totalmente impegnato quindi e si sta dedicando anima e corpo alla sua professione di conduttore ed anche al figlio Santiago. Proprio insieme a lui sta trascorrendo questi giorni e alcuni momenti di relax e di vacanza. In queste ultime ore sembrerebbe che Stefano sia stato al centro del gossip per una confessione che l’ex moglie avrebbe fatto proprio sull’ex marito.

Le dichiarazioni di Belen, ennesima frecciatina all’ex marito?

La Rodriguez si sarebbe lasciata andare ad alcune rivelazioni nel corso di una intervista che ha rilasciato al settimanale Chi. Pare che nel corso di questa intervista la nota showgirl Argentina abbia parlato di un periodo molto difficile che ha vissuto lo scorso anno ed in molti hanno interpretato le sue dichiarazioni come l’ennesima frecciatina rivolta proprio al suo ex marito. “ Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto. Credo che ci siano poche persone destinati a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo cambiano e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene ”. Queste le parole di Belen.