Simona Ventura spiega perché ha fatto quella battuta contro Mara Venier

In questi giorni si torna a parlare di televisione perchè, dopo la presentazione dei palinsesti del prossimo autunno, sia quelli Rai che quelli Mediaset, le riunioni per i vari programmi stanno per iniziare e la gente è molto curiosa di vedere o, piuttosto, di sapere delle anticipazioni su quelli che saranno i programmi nuovi del prossimo autunno e, comunque della prossima stagione ma anche sapere le novità che riguarderanno i programmi già conosciuti. Tra quelli nuovi c’è grande attesa per “Citofonare Rai 2” il programma che andrà in inda la domenica, nella fascia del mezzogiorno e che sarà condotto da una coppia inedita, quella formata da Paola Perego e Simona Ventura che, a detta di tanti ad iniziare dalle stesse conduttrici, funzionerà benissimo.

Simona Ventura spiega l’ironia pungente contro Mara Venier

Ha fatto scalpore qualche giorno fa la battuta che Simona Ventura ha fatto contro due regine incontrastate della Tv, Mara Venier e Barbara D’Urso. Infatti, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, al giornalista che le chiedeva chi preferisse tra Barbara D’Urso e Mara Venier, Simona Ventura, con una grande ironia pungente ha risposto “la pizza”.

Dopo il polverone sollevato, Simona Ventura è tornata sull’argomento e ha spiegato il perchè di quella battuta e ha detto: ”Odio l’ipocrisia”.

E poi si è spiegata meglio: “Scelgo la pizza era una battuta. Però odio l’ipocrisia e racchiude il mio pensiero. Le donne in Tv sono state le mie migliori amiche e le mie peggiori nemiche. Le cadute mi hanno aiutato a rialzarmi”.

E poi, ancora: “C’è chi ha creduto in me e chi voleva la mia testa. Perché? Non sono gestibile, sono un cane sciolto. Sono diretta e non ho peli sulla lingua, sul lavoro sono un uomo”.

La reazione di Mara Venier alla battuta di Simona Ventura

Se dopo la battuta al veleno di Simona Ventura, Barbara D’Urso ha incassato il colpo e non ha risposto né commentato in alcun modo, Mara Venier, invece, alla prima occasione, si è vendicata e quando la Ventura ha fatto una gaffe con Luca Argentero confondendo la sua esultazione per le 40 medaglie vinte dagli italiani alle olimpiadi con i festeggiamenti per un suo compleanno, ha commentato così: “Non avrà digerito la pizza”. Mara Venier e Simona Ventura, fino a poco tempo, fa erano molto amiche ma poi qualcosa si è interrotto e nessuna delle due ha mai voluto rivelare cosa.