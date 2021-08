Romina Power senza freni racconta il suo passato: “Albano non ha mai approvato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Romina Power è una bellissima donna di quasi 70 anni e in gioventù era una splendida ragazza che ha fatto impazzire d’amore Albano.

Ma, prima di incontrare lui, di sposarlo e di mettere su famiglia, Romina Power ha avuto un passato molto vissuto del quale non ha mia fatto mistero come ha rivelato in un’intervista di un po’ di tempo fa. Lei ha sempre raccontato tutto con la massima trasparenza e ha anche sempre detto che Albano non ha mai condiviso alcune delle sue scelte. Vediamo cosa ha raccontato.

Romina Power svela il suo passato molto “easy”

Romina Power è nata il 2 ottobre del 1951 e, due ha vissuto in pieno il ‘68 e di quel periodo ha rivelato: “Era tutto easy, anche tra sconosciuti. Era bellissimo: la cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no? Ero promiscua? Pare di sì”.

E di cosa pensasse Al Bano del suo stile di vita che ha vissuto prima di fidanzarsi con lui, ha detto: “Non ne era felice. Anche perché io non nascondevo nulla”.

Albano spiega come è finito il suo amore per la moglie Romina Power

Al Bano ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha rivelato sul conto della ex moglie: “… abbiamo avuto un gran bel passato insieme, poi è scesa la notte … Nel 1996 ha scelto la sua vita … tutti pensavano che da uomo del Sud quale sono non avrei mai potuto rifarmi una vita. Io, invece, me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”.

Invece, del suo rapporto con l’attuale compagna, Loredana Lecciso ha detto: “I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini. E ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, li preserviamo, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo, ci ritroviamo”.

E, ancora: “Siamo pronti a fare qualsiasi sacrificio per i nostri figli. Poi ci sono l’umiltà e la solidità: siamo stati bravi soldati”.

Invece, Loredana Lecciso ha detto: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”.