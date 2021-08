Gigi D’Alessio di nuovo papà, la figlia Denise “Io odio …”

0 SHARES Condividi Tweet

La notizia è freschissima ma ormai la conoscono tutti: Gigi D’Alessio, a breve, sarà di nuovo papà. Ad aspettare il suo quinto figlio è la nuova e giovanissima compagna che ha preso il posto di Anna Tatangelo dopo che i due hanno provato e riprovato a ricucire il loro rapporto ma, evidentemente, senza successo. Ora Gigi D’Alessio si sta godendo le vacanze insieme alla fidanzata e futura mamma ed è al settimo cielo. In autunno lo vedremo a The voice senior il programma Rai condotto da Antonella Clerici che ha riconfermato tutti i componenti della giuria dell’anno scorso: Clementino, Loredana Bertè appunto Gigi D’Alessio ma non Albano in coppia con la figlia Jasmine e, al loro posto, ci sarà Orietta Berti che in questa estate sta spopolando con il pezzo Mille cantato con Fedez e Achille Lauro.

La figlia di Gigi D’Alessio commenta l’arrivo di un nuovo fratellino o sorellina

Gigi D’Alessio che ha 54 anni, insieme alla compagna giovanissima Denise Esposito di 29 anni, aspetta il suo quinto figlio dopo Claudio, Ilaria e Luca che ha avuto dalla moglie Carmela Barbato e Andrea che ha avuto da Anna Tatangelo. A commentare questa notizia ci ha pensato uno dei figli di D’Alessio, la figlia Ilaria che ha detto così in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “Faremo di tutto per includere, accogliere al meglio questo nostro fratellino nella nostra grandissima famiglia allargata. Sì, perché per me è un altro fratello e odio le parole fratellastro o sorellastra. Soltanto a pronunciarle mi vengono i brividi”.

Ilaria D’Alessio parla del rapporto con la compagna del papà, Denise

Ilaria D’Alessio ha poi svelato che non conosce molto bene la nuova compagna del padre e ha detto: “C’è stata una conoscenza piacevole ma il nostro rapporto è in fase embrionale e ho ancora pochi elementi per valutarla. L’importante è che piaccia a mio padre”.

E, mentre Gigi D’Alessio ha bruciato le tappe e poco dopo la fine della sua storia con Anna Tatangelo è pronto a diventare di nuovo papà, la Tatangelo ha iniziato una nuova storia d’amore con Livio Cori, un rapper e attore napoletano con cui in questi giorni è in Puglia per le vacanze.

Anna Tatangelo ha portato in vacanza con lei anche il figlio Andrea e, dunque, pare che per lei questa sia una storia d’amore molto importante.