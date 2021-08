Amici, Beppe Vessicchio senza mezzi termini “Vi dico perchè sono andato via da Amici”

0 SHARES Condividi Tweet

Beppe Vessicchio è un volto molto famoso sia per aver diretto al Festival di Sanremo in tantissime occasioni i cantanti sia per aver ricoperto il ruolo di professore di canto ad Amici, il programma Mediaset di Canale 5 condotto e ideata da Maria De Filippi.

Beppe Vessicchio è andato via da Amici nel 2012 e solo oggi racconta quale è stato il suo stato d’animo dopo l’addio alla trasmissione.

Vediamo quali sono state le sue parole.

Beppe Vessicchio racconta cosa gli è accaduto dopo essere andato via da Amici

Beppe Vessicchio ha rilasciato una lunga intervista alCorriere della Sera in occasione della quale ha rivelato: “Ad un certo punto la serialità televisiva si è interrotta. Per tanti motivi, incluso un sano ricambio di personaggi. In un primo momento rimasi spaesato, senza equilibrio”. E poi spiega quali sono stati i momenti più belli e quelli più brutti che ha vissuto, tutti legati alla popolarità che una trasmissione come Amici può dare: “C’era una popolarità diffusa, capillare, lusinghiera, non lo nascondo. Ma sentivo che mi stavo immettendo in un’autostrada in cui facevo le cose per un senso di inerzia, per dovere, per lavoro”.

Lasciata la trasmissione e, dunque, non apparendo più così tanto, la sua popolarità è un po’ scemata anche se resta sempre molto conosciuto e apprezzato ma, lontano dalla tv, si è potuto dedicare anche ad altro sempre in ambito musicale.

Il parere di Beppe Vessicchio su Amici

Nonostante Beppe Vessicchio sia rimasto molto legato al programma e sia sempre in ottimi rapporti con Maria De Filippi con la quale ha mantenuto un bellissimo legame, ha espresso un parere schietto e diretto sulla trasmissione di Amici che è oggi e ha detto così: “Amici non è più lo stesso di prima. In televisione, come dice la signora De Filippi, per resistere bisogna saper cambiare pelle. E Amici, in quanto a numeri, va bene. Solo, credo che sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive un po’ di stanchezza”.

Dunque, una velata critica ad una trasmissione forse sempre troppo uguale a sè stessa. Chissà se Maria De Filippi farà tesoro di questa dritta o continuerà a seguire quella che da sempre è la linea madre di Amici che, in ogni caso come ha riconosciuto lo stesso maestro Beppe Vessicchio continua a premiare in termini di ascolti e di riscontro di pubblico che, pare, non stancarsi mai.