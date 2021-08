Aurora Ramazzotti va a cena con Giulia Salemi e Francesco Monte va su tutte le furie, la reazione di Aurora

0 SHARES Condividi Tweet

Tre anni fa, nell’edizione del 2018 de Il grande fratello vip nella casa c’erano, tra gli altri, Francesco Monte e Giulia Salemi che si innamorarono e che vissero una breve ma intensa storia d’amore.

Poi le loro strade si separarono ma, pare, che a Francesco Monte non sia ancora indifferente Giulia a valutare la reazione che ha avuto recentemente. Vediamo cosa è accaduto.

Giulia Salemi va a cena con Aurora Ramazzotti e Franceso Monte non segue più la Ramazzotti

Qualche giorno fa è accaduto un episodio che ha fatto infiammare il gossip. Da tempo Francesco Monte segue sui social Aurora Ramazzotti. Ma qualche sera fa in vacanza a Mykonos si sono incontrati la figlia di Michelle Hunziker con il fidanzato, Goffredo Cerza, con Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Le due coppie hanno deciso di cenare insieme e le foto di quella cena sono state messe sui social.

A quel punto Francesco Monte, che attualmente è fidanzato e pare anche molto felicemente con Isabella De Candia ha tolto il segui sui social di Aurora Ramazzotti e in tanti hanno pensato che dipendesse proprio da quella cena.

La reazione di Aurora Ramazzotti

Dopo che i follower hanno evidenziato che Francesco Monte, dopo quella cena, documentata da belle foto di una serata piacevole ha tolto il segui alla figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, Francesco Monte non ha commentato in alcun modo la sua decisione né l’ha giustificata; invece, quando i follower lo hanno evidenziato ad Aurora Ramazzotti, lei ha messo una serie di emoticon di risate.

Qualche giorno fa qualcuno aveva messo in giro la voce che Aurora Ramazzotti e Sara Daniele figlia del grandissimo Pino Daniele avessero litigato dopo 12 anni di amicizia. Le due sono intervenute in tempi diversi sui social e hanno ridicolizzato chi ha messo in giro quella voce scrivendo così.

Aurora Ramazzotti ha scritto: “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. @saradanielee siamo amiche, giusto? Risp in privato” e, per tutta risposta, Sara Daniele ha controbattuto: “Ma a questo punto la domanda è: dovremmo non essere amiche? Dobbiamo litigare? Ti aspetto sul ring“.

Le due ragazze, che sono legate da una profonda e sincera amicizia, hanno voluto scherzare su questa voce che non ha alcun fondamento. Le due ragazze sono importantissime l’una per l’altra e l’hanno dimostrato in momenti molto difficili della loro vita.