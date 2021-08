GF Vip, Sonia Bruganelli al veleno contro Adriana Volpe “Quando capisce …”, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

In autunno inizierà un’altra edizione de Il grande fratello vip e quest’anno a far parlare di sé, oltre i concorrenti, ci saranno, c’è da scommetterci, anche le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis.

Anche se Sonia Bruganelli lavora sempre dietro le quinte nelle trasmissioni del marito, si sa molto bene di lei che ha una lingua pungente e velenosetta e ne ha dato ampia prova già prima di iniziare la trasmissione.

Vediamo cosa è accaduto.

La battuta al veleno di Sonia Bruganelli contro la collega Adriana Volpe

Manca poco a questa nuova edizione de Il grande fratello vip e già ci sono le scosse elettriche nell’aria. Ad iniziare è stata Sonia Bruganelli che, insieme ad Adriana Volpe, sarà opinionista in questa edizione anche quest’anno condotta da Alfonso Signorini che l’ha fortemente voluta.

E’ accaduto che sui social il Grande fratello vip ha annunciato la presenza di Adriana Volpe nel ruolo di opinionista scrivendo di lei così: «Pungente, attenta, astuta…Quando colpisce, può fare molto male! Nomen omen… Adriana Volpe è una delle opinioniste di questa edizione di #GFVIP! @adrianavolpereal».

E, se in risposta e per commentare questo post, Adriana Volpe ha scritto: «Non vedo l’ora, sono carica a pallettoni”, Sonia Bruganelli, con una battuta velenosissima, ha scritto così: “Oddio… avevo letto “quando capisce”… grande Adriana!!!».

Adriana Volpe non ha commentato la battuta della Bruganelli ma il popolo del web si scagliato contro la moglie di Bonolis ed ha anche presagito un’edizione di fuoco. Infatti, il popolo del web ha scritto così tra i commenti; «cattiva battuta e di pessimo gusto» e, anche: «la prossima volta metti gli occhiali così non sbagli a leggere», oppure: «mancavi tu in tv! Potevi restare la moglie di Bonolis invece no!!!». E poi c’è chi ha scritto: «Aiuuutooo qua si inizia bene ancor prima di iniziare…».

La polemica tra Alfonso Signorini e Raz Degan

Raz Degan ha scritto qualche giorno fa un post sui social spiegando che gli era stato proposto di entrare nella casa ma che lui non ha accettato perchè per lui è spazzatura.

Ma poi era intervenuto Davide Maggio a spiegare che Degan aveva rifiutato l’offerta solo perhè non c’era stato l’accordo economico.

Infatti, pare che Raz Degan avesse chiesto 500mila euro per rimanere nella casa appena 30 giorni.

E poi ad intervenire è stato lo stesso Signorini che ha scritto così sui social: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset”.