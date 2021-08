Anna Tatangelo, su di lei voci pesantissime “A Mediaset ha scatenato …”

0 SHARES Condividi Tweet

Conosciamo tutti Anna Tatangelo per essere una nota cantante e soprattutto l’ex fidanzata di Gigi D’Alessio. Come tutti sappiamo, la loro storia è ormai finita da diverso tempo eppure si continua ad accostare il nome della cantante di Sora al suo ex compagno.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ormai è finita per sempre

Entrambi hanno ormai preso due strade differenti e Gigi è fidanzato con una giovane donna della quale aspetta tra l’altro il suo quinto figlio. Anche Anna Tatangelo però sembra aver ritrovato l’amore al fianco di un giovane cantante napoletano o meglio un giovane rapper di nome Livio Cori. Ma non finisce qui, visto che però questo nuovo anno è sicuramente iniziato bene perché stando a quanto anticipato, a partire dalla prossima stagione, sarà al timone di un programma tutto suo su Mediaset. Ma di cosa si tratta?

La cantante di Sora al timone di un programma tutto suo su Canale 5

Come tutti sappiamo ormai, la domenica soprattutto di Canale 5 per la prossima stagione televisiva è stata completamente rinnovata. Tante sono le novità a cominciare dal fatto che Barbara d’Urso è stata ridimensionata e condurrà soltanto un programma, ovvero Pomeriggio 5. Sono stati cancellati quindi domenica live e live non è la d’Urso, i programmi che la stessa conduceva ogni domenica. Adesso, al suo posto però ci sarà proprio lei Anna Tatangelo che andrà in onda con il suo programma intitolato Scene da un matrimonio. A quanto pare però la scelta di Mediaset di mettere Anna Tatangelo al timone di una trasmissione televisiva pare che non sia stata vista di buon occhio da molti protagonisti che lavorano in azienda. Questa è l’indiscrezione che ha lanciato il settimanale Nuovo TV.

Anna scatena gelosie in Mediaset

Anna però sembra essere molto felice di questa proposta e di questa opportunità che Mediaset ha voluto darle ed è pronta a dimostrare sicuramente il suo talento e quanto effettivamente valga. Sicuramente sarà un impegno non indifferente per lei, visto che dovrà scontrarsi dall’altra parte con Mara Venier che sarà al solito in onda su Rai1 con le Domenica In. Intanto proprio nel corso di una recente intervista sembra che parlando proprio del suo lavoro e soprattutto di Mediaset, abbia voluto ringraziare Michelle Hunziker che le ha dato l’opportunità di essere la giurata di All Together night, tra l’altro riconfermandola anche per la prossima stagione. “Grazie Michelle perché sei davvero unica”. Queste le parole di Anna.