Alessandro Cecchi Paone una furia contro Pamela Prati e ironico dice “Povera Pamela …”

In questi giorni di fine estate quando si parla tanto di come saranno le prossime trasmissioni televisive che inizieranno in autunno e, alcune, anche prima come il caso di Amici di Maria De Filippi, si parla tantissimo de Il grande fratello vip che sta suscitando grandissima curiosità sia per i concorrenti che popoleranno la casa sia per le opinioniste Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e Adriana Volpe.

A dire la sua su alcuni concorrenti è stato il giornalista Alessandri Cecchi Paone che, se pur con un tono ironico, ha sparato a zero su Pamela Prati, il cui nome sta girando già da un po’ come probabile concorrente che occuperà la casa più spiata d’Italia. Vediamo cosa ha detto Alessandro Cecchi Paone a questo proposito.

Alessandro Cecchi Paone sulla probabile partecipazione di Pamela Prati al Grande fratello vip

Alessandro Cecchi Paone cura una rubrica all’interno del settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti dove parla con i telespettatori e suoi lettori di trasmissioni televisive e di personaggi pubblici. E su Pamela Prati che ha fatto a lungo parlare di sé per la storia inventata con Mark Caltagirone, e sui bambini che avevano adottato, ha commentato una dichiarazione di una sua lettrice.

Sulla rubrica infatti, la donna aveva detto: “Non so se la vedremo davvero al Grande Fratello Vip. Se fossi in lei io starei chiusa in casa mia”.

E Cecchi Paone le ha risposto così: “Povera Pamela, protesta sempre perchè viene perseguitata con la storia di Mark Caltagirone”.

E poi ha anche precisato che secondo lui: “Continua a sfruttare la telenovela con Mark Caltagirone”.

Alessandro Cecchi Paone contro Pamela Prati per la sua protesta contro una replica di una puntata di Verissimo che la riguardava

Non è la prima volta che Cecchi Paone si scaglia contro Pamela Prati, infatti quando qualche settimana fa la showgirl ha attaccato Verissimo che voleva mandare in onda una replica della sua ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin, Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato su NuovoTv: “ci ha afflitto per mesi con la grottesca vicenda che l’ha vista protagonista e vittima”.

E poi: “Ne va della libertà di informare”.

E poi ha anche aggiuto: “I personaggi pubblici cedono per definizione e comunque per contratto, i diritti di riproduzione delle loro prestazioni, include dichiarazioni e interviste. Ne va della libertà di informare e di essere informati”.