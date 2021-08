Alessandro Cecchi Paone senza mezzi termini su Il grande fratello vip “Le strategie di Mediaset …”

0 SHARES Condividi Tweet

Si torna a parlare del Grande Fratello vip, ovvero del reality che dovrebbe ripartire il prossimo mese di settembre ed esattamente tra pochi giorni. Del reality se ne è parlato per tutta la durata dell’estate, proprio perché sono rincorsi vari nomi relativi ai prossimi protagonisti.

Grande Fratello Vip, tante novità ma anche tante critiche

Si è parlato anche di Grande Fratello vip per gli opinionisti che sicuramente sono stati piuttosto chiacchierati. Sappiamo infatti che Pupo e Antonella Elia sono stati ufficialmente sostituiti ed il loro posto è stato preso da Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La scelta di ingaggiare la moglie di Paolo Bonolis però non è stata poi così tanto condivisa dai telespettatori italiani, che addirittura le hanno dato della raccomandata. Ad ogni modo, proprio in questi giorni del reality e della prossima edizione che inizierà entro pochi giorni ne ha parlato Alessandro Cecchi Paone il quale cura una rubrica attraverso la quale interloquisce con i suoi lettori e spettatori.

Uno spettatore e lettore della rubrica di Cecchi Paone contro le decisioni di Mediaset

Nello specifico, uno spettatore avrebbe scritto ad Alessandro Cecchi Paone dicendo di non essere affatto d’accordo con le decisioni di Canale 5. Il noto conduttore e divulgatore Scientifico però sembra non sia stato proprio d’accordo con lui ed avrebbe replicato dicendo “La strategia di marketing di Mediaset funziona. E le altre emittenti copiano”. Lo spettatore quindi scrivendo a Cecchi Paone sul settimanale Nuovo TV avrebbe scritto nello specifico : “Mediaset dovrebbe puntare più in alto lasciando i reality a reti minori come Rete4 e Italia1”. Una cosa però è certa ovvero il fatto che fino a quando comunque gli ascolti relativi ai programmi Mediaset saranno sempre così tanto alti, l’azienda continuerà a lavorare così come ha fatto fino ad oggi. Eppure in questi ultimi tempi sono state prese delle decisioni molto importanti, come eliminare il trash dalla domenica pomeriggio e soprattutto dalla domenica sera, eliminando i programmi della d’Urso ovvero Domenica live e Live non è la d’Urso.

Concorrenti ufficiali e probabili

Intanto la sesta edizione del Grande Fratello vip è pronta per andare in onda e le novità sembrano essere davvero tante. Le opinionisti saranno quindi Sonia Bruganelli e Adriana Volpe mentre i concorrenti ufficiali ad oggi risultano essere ancora molto pochi. Tra questi ci sarebbe Giucas Casella, il figlio di Patrizia Mirigliani, Soleil sorge e Katia Ricciarelli. Indubbia ancora la partecipazione di Sandra Milo. Ovviamente questi sono soltanto alcuni nomi e non sembra esserci ancora notizia relativa agli altri.