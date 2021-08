Sonia Bruganelli, sui social un messaggio per Paolo Bonolis e il web si preoccupa

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno insieme, tra fidanzamento e matrimonio, da più di vent’anni, dunque, la loro sembrerebbe una relazione più che collaudata. I due non hanno avuto una vita sempre facile infatti, con la nascita della loro prima figlia, Silvia che ha avuto e ha tutt’ora importanti problemi di salute, anche la loro vita di coppia è stata messa a dura prova ma loro ne sono usciti indenni. Infatti, è stata la stessa Sonia a raccontare a Francesca Fagnani nella sua trasmissione Belve che la nascita della sua priva figlia l’ha messa k.o quando si è resa conto che si trattava di una bambina con gravissimi problemi. Tanto che per i primi tempi, lei non se l’è sentita neppure di fare la mamma e della piccola si sono presi cura il papà, appunto Paolo Bonolis e la mamma di Sonia. Poi, piano piano lei ha accettato la situazione e ora è una mamma presentissima e innamoratissima di tutti e tre i suoi figli Silvia, Davide e Adele.

Sonia Bruganelli lancia una frecciatina a Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli, sempre durante la stessa intervista a Belve, ha raccontato che dopo tanti anni di matrimonio è normale che ognuno dei due faccia la propria vita e chi i tradimenti si possono anche perdonare. In tanti hanno pensato che i rapporti tra i due coniugi non vadano più così bene anche perchè poi questa estate la Bruganelli è partita per Formentera per un lungo periodo mentre Bonolis è rimasto a casa.

Qualche giorno fa, ad avvalorare ancora di più l’idea che tra i due possano esserci seri problemi di coppia è stato un post che la Bruganelli ha condiviso sui social.

Sonia Bruganelli è risaputo essere un’amante dei libri e, infatti a questi dedica tantissimo tempo tanto che conduce anche su Tim Vision un programma proprio di libri. Ma qualche girono fa ha postato la foto di una copertina di un libro dal titolo “Ex moglie” e poi ha aggiunto la seguente didascalia: “Entrambe lo amano. Entrambe si odiano. È colpa della moglie. Ma quale?“

In tanti hanno pensato che le voci di crisi tra i due siano fondate ma lei, oltre questo, non ha aggiunto altro.

Paolo Bonolis racconta il primo incontro con Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti nel 1997 nel programma Tira e Molla. Anche se lei all’inizio non rimase colpita da lui accettò lo stesso di uscire per andare al cinema a vedere Jerry Maguire.

Ma al cinema, seduta accanto a lei si ritrovò Luca Laurenti che aveva occupato il posto di Bonolis per evitare che, con le luci accese, lo vedessero e lo riconoscessero.