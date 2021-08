Alessia Marcuzzi, è stata lanciata una bomba “Sarebbe stata …”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi è una nota conduttrice italiana la quale come tutti sappiamo ha lavorato per tantissimi anni, oltre 25 a Mediaset. Tutto ad un tratto però qualche settimana fa la nota conduttrice ha fatto un annuncio che di certo ha lasciato tutti senza parole. Infatti, l’ex conduttrice ormai di Mediaset pare abbia deciso di lasciare Mediaset e questa decisione ha colto tutti di sorpresa.

Alessia Marcuzzi, il suo abbandono a Mediaset per quale motivo?

Sono stati in tanti ad immaginare quale potesse essere stata la motivazione che ha spinto Alessia a fare appunto questa scelta, ma si tratterebbe soltanto di una decisione dettata dal voler prendersi un po’ di tempo per se stessa. Eppure in questi giorni cominciano ad arrivare alcune indiscrezioni riguardo il futuro professionale della nota conduttrice romana. Ma di cosa si tratta?

La conduttrice nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle?

Sembrerebbe che Alessia Marcuzzi si infatti pronta a sbarcare su Raiuno e si parlerebbe di una sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Quest’ultimo è il programma condotto da Milly Carlucci che va in onda su Raiuno e nello specifico andrà in onda a partire da settembre in prima serata. Secondo alcune indiscrezioni sul cast, potrebbe esserci la possibilità di ritrovare la nota conduttrice come concorrente. Nel caso in cui quindi queste voci dovessero essere confermate, il suo abbandono a Mediaset potrebbe essere stato quindi in un certo senso premeditato. Potrebbe anche essere che nel momento in cui si è svincolata dall’azienda per la quale ha lavorato per tutta la sua vita le è stata fatta una proposta che non ha voluto lasciar passare.

Grande colpo per Milly Carlucci, ma sarà davvero così?

Ad ogni modo, se davvero Alessia Marcuzzi dovesse prendere parte al programma di Milly Carlucci, per quest’ultima sarebbe un grande colpo perché stiamo parlando di una delle conduttrici più amate di sempre. A lanciare questa indiscrezione è stata Diva e Donna, ma poi è stata anche ripresa da TVblog che pare abbia confermato il fatto che Alessia sia stata contattata dalla produzione di Ballando. Intanto nell’attesa di capire quale effettivamente sarà il cast definitivo di questa nuova edizione di Ballando una cosa è certa, ovvero che la produzione ha perso uno dei professionisti e protagonisti di sempre, ovvero Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha deciso di lasciare il programma dopo tanti anni.