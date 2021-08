Carlo Conti senza freni su Vanessa Incontrada “A noi due piace …”

0 SHARES Condividi Tweet

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del celebre evento musicale Seat Music Awards che verrà trasmesso su Rai 1 tra pochi giorni, e di preciso il prossimo 9 e 10 settembre. A condurre ancora una volta tale evento, come accaduto nel corso di questi 10 lunghi anni, saranno due grandi presentatori ovvero Carlo Conti e la bellissima Vanessa Incontrada. Nelle ultime ore a parlare è stato proprio il bravissimo Carlo Conti il quale a TvMia ha rilasciato una lunga intervista nel corso della quale ha parlato del rapporto con la collega e dell’importanza della famiglia nella sua vita. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dal noto conduttore?

Carlo Conti e il rapporto con la collega Vanessa Incontrada

Carlo Conti e Vanessa Incontrada sono molto amati e seguiti dai telespettatori oltre che per la loro bravura anche per la loro simpatia. Insieme sul palco divertono e tra loro c’è complicità sia a lavoro ma anche nella vita privata. “Ho accanto a me una donna con cui c’è grande affiatamento, non ho praticamente bisogno di copione perché a noi ci piace improvvisare”, queste nello specifico le parole espresse dal conduttore il quale ha poi proseguito sottolineando che insieme amano molto giocare con quello che accade. Ma non solo, Carlo Conti ha anche dato una definizione molto particolare al loro rapporto artistico e di preciso lo ha definito un vero e proprio “matrimonio“.

Il rapporto con la famiglia

Nel corso dell’intervista Carlo Conti ha parlato del suo ‘matrimonio artistico’ con Vanessa Incontrada rivelando che questo ha la stessa durata del suo reale matrimonio con la moglie Francesca Vaccaro sposata esattamente nel 2012. Pochi anni dopo, e di preciso nel mese di febbraio del 2014, i due sono diventati genitori di un bambino di nome Matteo. Nel corso dell’intervista il noto presentatore ha parlato anche della sua famiglia raccontando che sia la moglie Francesca sia il figlio Matteo sono i suoi primi fan. E a tal proposito ha dichiarato “La famiglia è tutto per me”.

Gli ospiti della nuova edizione di Seat Music Awards

Ma, chi saranno gli ospiti della nuova edizione di Seat Musica Awards? L’evento musicale avrà inizio ormai tra pochi giorni. Saranno due serate di grande musica nel corso delle quali molti amatissimi artisti si esibiranno sul palco. Nello specifico saranno presenti Luciano Ligabue, Fedez e Achille Lauro, Sangiovanni, Irama. E ancora, Elettra Lamborghini, Arisa e tanti altri ancora.