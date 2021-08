Barbara Chiappini “Torno con mio marito perchè …”

0 SHARES Condividi Tweet

Stanno facendo parecchio discutere alcune dichiarazioni che sono state rilasciate in questi giorni da un’ ex naufraga dell’Isola dei famosi. Stiamo parlando di Barbara Chiappini, la quale ha rilasciato una intervista piuttosto interessante al settimanale Dipiù. Nel corso di questa chiacchierata, pare che l’ex naufraga abbia parlato della sua vita privata e soprattutto della vita sentimentale che è stata piuttosto turbolenta in quest’ultimo periodo. Sembrerebbe infatti che ultimamente l’ex naufraga abbia avuto dei problemi con il marito, con il quale sembra che le cose siano finite anche in modo piuttosto male. Ebbene, sembrerebbe che però Barbara si sia lasciata andare a delle dichiarazioni che hanno in qualche modo lasciato tutti piuttosto sorpresi.

Isola dei famosi, Barbara Chiappini dichiarazioni sul rapporto con il marito

In quest’ultimo periodo, a quanto pare Barbara Chiappini ha avuto diversi problemi con il marito ed i due pare che si siano anche allontanati. Eppure, nel corso dell’intervista rilasciata a Dipiù tv Barbara Chiappini ha detto anche qualcosa di molto importante. “Io e mio marito ci amiamo molto. Siamo tanto diversi, lui è preciso quasi militare e io più confusionaria. Ma amiamo alla follia la nostra famiglia. Eppure eravamo arrivati a non dialogare più, a non trovare punti in comune. Eravamo ad un punto critico“. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla donna, la quale poi ha aggiunto che la madre dall’aldilà, le avrebbe mandato dei messaggi, per mano della cugina.

La madre in sogno alla cugina e fa sapere alla figlia che tornerà insieme al marito

Ebbene, sembra che la madre di Barbara attraverso un sogno abbia comunicato qualcosa alla cugina. “Devi dire a Barbara che lei e Carlo sono più forti di tutto e che devono stare insieme anche per amore dei figli”. Queste le parole di Barbara, la quale sostiene che dopo aver ascoltato le parole della cugina e dopo che quest’ultima le ha raccontato il sogno, ha capito di aver fatto un grave errore.

Barbara è tornata con il marito

“E così Carlo e io siamo tornati insieme. Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine. Che le crisi sono normali e che vanno superate. Ho perso mia madre dopo una lunga malattia. Avevo soltanto 11 anni ero piccola. All’epoca mio papà fece in modo di farmi crescere anche con mia zia, per non farmi sentire sola, ero insieme ai miei cugini”. Questo quanto dichiarato ancora dalla Chiappini che è dunque tornata insieme al marito. Che sia un ritorno di fiamma ufficiale?