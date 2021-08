Alessia Marcuzzi nella bufera “Le consiglio di …”

0 SHARES Condividi Tweet

E’ ormai da diverso tempo che Alessia Marcuzzi viene presa di mira sui vari social network. La nota conduttrice è stata infatti in queste ultime settimane, particolarmente sotto i riflettori soprattutto dopo aver condiviso con il suo pubblico la decisione di voler abbandonare Mediaset. Non si sa in realtà per quale motivo la conduttrice abbia preso questa decisione, ma sembra che tutto sia dovuto al fatto che Alessia vuole semplicemente dedicarsi di più alla sua famiglia e magari fare nuove esperienze. Ad ogni modo, sui social rimane sempre particolarmente attiva e spesso pubblica foto di se che la ritraggono insieme alla sua famiglia. In questi giorni, però, ne ha pubblicata una di foto, dove è apparsa senza veli. Molti si sono scagliati contro la conduttrice.

Alessia Marcuzzi pubblica una foto e viene presa di mira

Ebbene si, in queste ore Alessia è stata duramente attaccata, dopo aver pubblicato una foto senza veli, che sarebbe stata scattata dal marito. A spiegare il fatto che la conduttrice sia stata presa di mira sui social è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. “Da quelle persone che non hanno niente da fare che spulciare le dimensioni delle sue labbra che per molti sono rifatte”. Questo quanto dichiarato ancora dal direttore del giornale. Ma come avrà reagito Alessia a queste critiche?

Come ha reagito la conduttrice alle critiche?

Come spesso accade, Alessia è stata presa di mira sui social, ma sembra che anche in questo caso non abbia voluto rispondere alle provocazioni. Nei giorni scorsi, Alessia ha postato una foto che la ritrae insieme al marito ed in molti piuttosto che focalizzarsi su altri, hanno sottolineato quanto le sue labbra siano, a loro avviso, aumentate nell’ultimo periodo. Molti infatti sostengono che la conduttrice abbia fatto delle punture di acido ialuronico alle labbra. “A me non frega niente, ma d’altra parte consiglio a una donna d’immagine di seguire un restauro conservativo quotidiano”. Questo quanto aggiunto ancora da Roberto Alessi che sembra essere sceso in campo più volte per difenderla dagli attacchi dei cosiddetti haters.

Ancora un commento di Roberto ad un posto di Alessia

Ed ancora la nota conduttrice romana, sui social network un pò di tempo fa, pare avesse scritto un pensiero che è stato condiviso da migliaia dei suoi follower. “Spesso faccio quello che voglio“. Anche in questo caso, sembra essere intervenuto Roberto Alessi, il quale ha dichiarato “Applausi a scena aperta”.